Claudia Aquino: parole pesantissime su Bastian Muller, nuova fiamma di Ilary

Claudia Aquino ha parlato della coppia del momento Bastian Muller e Ilary Blasi e ha detto qualcosa di sconvolgente e inaspettato: “Mi ha sedotta e poi è sparito” ed è subito bufera mediatica all’indomani dell’ufficialità della nuova coppia più chiacchierata del web.

Ancora una volta si parla di Ilary Blasi e da alcuni giorni in particolare si parla della sua nuova relazione, quella con Bastian Muller. Naturalmente quando si parla di una nuova coppia il gossip si scatena e si cerca di scoprire sempre il passato della nuova fiamma di questa o quell’altra celebrità. C’era da aspettarsi dunque che anche Muller, nuovo amore di Ilary Blasi attirasse l’attenzione dei media e naturalmente sono venute fuori dichiarazioni da parte di chi lo conosce o lo ha conosciuto.

Per esempio Claudia Aquino ha rivelato di aver avuto un flirt proprio con Muller ma a quanto pare non ne ha parlato bene. Ha detto, infatti, di essere stata “sedotta e abbandonata”, ma che cosa è successo e chi è Claudia Aquino?

Claudia Aquino è una modella e showgirl che di recente ha raccontato a Novella 2000 la sua esperienza con Bastian Muller, ora compagno di Ilary Blasi appunto. La dichiarazione della Aquino è piuttosto sconvolgente perché ha detto di essere stata “sedotta e abbandonata” e a quanto pare senza darle alcuna spiegazione, il che le avrebbe fatto provare un certo rancore nei confronti dell’uomo. Ora Claudia ha deciso di parlare e dire tutto quello che le è capitato.

La confessione di Claudia Aquino

Ma cosa c’è stato con Muller e cosa ha confessato Claudia Aquino? Ecco la sua testimonianza: “Siamo usciti insieme, di venerdì sera, assieme ad altri amici. Poi siamo andati a casa sua, è successo quello che succede quando due persone stanno bene insieme e si vogliono bene. La mattina dopo lui mi ha detto che io ero fredda. Ma era lui che aveva un comportamento strano. Da lì abbiamo smesso di sentirci e poi ho visto le sue foto con Ilary Blasi. Ma già prima avevo la sensazione che c’era qualcosa che non andasse. Una persona di trentasei anni non dovrebbe comportarsi così”.

Ancora una volta a essere informato su tutto è Il settimanale Chi la cui redazione avrebbe pubblicato un intero servizio dedicato al nuovo amore nato tra Ilary Blasi e Bastian Muller e a questa notizia si è aggiunta anche la dichiarazione di Claudia Aquino.

Sembra però che non esistano prove concrete, a parte la testimonianza di Aquino, sull’effettivo rapporto tra lei e Muller. Come sempre staremo a vedere quello che accade, ma soprattutto se arriverà una smentita. Per altro la stessa Ilary Blasi non ha ancora confermato ufficialmente la sua storia d’amore con Muller e dunque al momento siamo di fronte a delle supposizioni.