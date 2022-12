Emanuele Filiberto contro Harry e Meghan: “Sono andati oltre”, la rabbia del Savoia. Un dolore incredibile

Emanuele Filiberto ha voluto esprimere la sua opinione sul caso Harry e Meghan e ha riservato ai due parole tutt’altro che gentili. Il rampollo di casa Savoia ha rivelato i suoi pensieri sull’accaduto e ha stupito tutti quanti per via della sua rabbia.

Emanuele Filiberto è tornato alla carica, questa volta per colpire i duchi di Sussex dopo la messa in onda del loro documentario su Netflix. Il nipote dell’ultimo re d’Italia ha detto la sua sul caos che è scoppiato nella famiglia reale, attaccando Harry e Meghan senza mezzi termini.

Emanuele Filiberto non ci sta e si arrabbia contro Harry e Meghan. I due sono finiti per l’ennesima volta al centro della cronaca dopo la presentazione della docuserie che porta il loro nome e che svela i segreti della casa reale. La serie tv ha dato uno scossone incredibile alla famiglia, che ora si ritrova a dover fare i conti con il gossip.

Emanuele Filiberto: “Sono molto dispiaciuto”

In tutto questo il rampollo di casa Savoia ha svelato la sua opinione sull’accaduto, forse sentendosi vicino alle questioni reali. Lo scandalo ha coinvolto tutto il mondo e ormai chiunque ha voluto esprimere i propri pensieri. Filiberto è stato uno di questi: ecco cos’ha detto.

“I panni sporchi si lavano in famiglia” ha spiegato. “E ce ne sono, ce ne saranno come in ogni famiglia, ma penso che sinceramente loro siano andati oltre. La monarchia inglese non è un set cinematografico di Hollywood, e purtroppo credo che Meghan l’abbia reso tale”.

Secondo lui, quindi, è l’attrice americana ad essere la causa del caos che si è creato. Filiberto sostiene che la docuserie non era necessaria e che le questioni si sarebbero dovute risolvere in altra maniera, prima di tutto in privato e non di fronte al mondo intero.

“Innanzitutto a livello di famiglia: è sempre stata una famiglia molto legata, penso soprattutto ai due fratelli, William e Harry, uniti moltissimo e che dopo la perdita della madre contavano molto l’uno sull’altro, erano due forze che si appoggiavano molto” ha continuato, esprimendo il suo dolore per la perdita della regina Elisabetta.

Filiberto ha poi proseguito spiegando quanto fosse amareggiato per la scelta di Harry e Meghan di rendere note alcune cose che sarebbero dovute rimanere segrete. Secondo lui sono state troppe le volte in cui hanno parlato male della famiglia, e nonostante tutto vengono ancora invitati agli eventi.

“A quanto so, la regina aveva accettato il loro matrimonio con grande umanità, l’umanità di una nonna che era molto legata ad Harry ed è stata sempre molto gentile anche con Meghan” ha concluso. Il suo dispiacere è tanto e il Savoia spera ancora che le questioni possano appianarsi tra i due fratelli.