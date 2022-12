Addio Marisa Laurito, “senza di le…”, le parole non lasciano spazio a dubbi

Purtroppo Marisa Laurito sta per dire addio alla fiction Mina Settembre: sembra infatti che l’attrice rischia di non comparire nella terza stagione della serie Rai. I suoi fan sono spaventati all’idea di perderla: per ora le aspettative sono tutt’altro che rosee e le parole dell’attrice lo confermano.

Marisa Laurito ha stupito tutti con la sua confessione sulla serie tv Mina Settembre: sembra che le probabilità che torni a fare parte del cast della fiction siano molto basse. Si tratta di un colpo molto duro per i fan della serie, che speravano di rivedere l’attrice di nuovo sugli schermi. Sembra però che la speranza sia destinata a morire.

Pensare che Marisa è molto legata a Marina Confalone, anche lei nella serie. Per lei ha solo parole di profondo affetto e stima: “Con lei non lavoravo da tantissimo, da quando eravamo giovanissime. Ritrovarla è stato bellissimo. È una donna che amo, come attrice straordinariamente brava, e un’amica vera“.

Marisa Laurito dice addio a tutti

Purtroppo non ci sono buone notizie per Marisa Laurito, che sembra costretta a lasciare il cast di Mina Settembre, la fiction Rai che racconta di Gelsomina, un’assistente sociale sempre pronta ad aiutare gli altri mentre deve risolvere anche i suoi problemi.

La Laurito era entrata nel cast durante la seconda stagione della serie e aveva sempre avuto belle parole per i suoi colleghi e anche per la fiction in sé. Le era piaciuta talmente tanto che quando l’avevano chiamata per entrarne a far parte aveva rinunciato alla sua chioma di capelli neri.

“All’inizio non ero molto convinta del look ma mi sono lasciata guidare dalla regista che mi ha voluto con questa acconciatura grigia. Non è la prima volta che interpreto un’anziana signora. Spero che anche il pubblico apprezzerà questa mia nuova pettinatura” aveva raccontato, spiegando che alla fine era stata la scelta migliore.

Di recente, ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, ha rivelato di non essere sicura di riuscire a vestire di nuovo i panni di zia Rosa, personaggio dolce e divertente che ha stregato il pubblico. Purtroppo la produzione della terza stagione è ancora in alto mare e la Laurito non sa verrà richiamata per recitare.

In ogni caso c’è ancora tempo prima che la terza stagione vada in onda e le cose potrebbero cambiare. È quello che sperano i fan dell’attrice, che non vedevano l’ora di rivederla in televisione nel ruolo che le calza a pennello. Tutti sperano quindi che ci sia un cambio di rotta e che finalmente la sua partecipazione sia riconfermata.