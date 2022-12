Mara Venier è malata, non ce la fa più. Il messaggio spaventa i fan. “Forza amore mio”

Mara Venier è stata colpita da una malattia molto fastidiosa ed è stanca di stare male. Lo ha rivelato lei stessa in una storia sul suo profilo Instagram, rivolgendosi ai suoi follower e sperando di guarire in fretta perché è arrivata al limite.

Purtroppo anche la conduttrice di Domenica In è stata colpita dai malanni e ora si ritrova costretta in casa ad affrontare questa brutta situazione. Tanti i messaggi di affetto che le sono giunti, sia da parte dei fan che da parte dei colleghi che tanto la stimano.

Mara Venier e la malattia

Questo è proprio un brutto periodo per i malanni: oltre al Covid, anche l’influenza stagionale non molla la presa e sempre più persone si stanno ammalando. Neanche i VIP sono immuni alle malattie invernali e molti di loro sono già a casa a cercare di riprendersi.

Anche Mara Venier, la conduttrice di Domenica In, è stata purtroppo colpita dalla malattia. Lo ha detto lei stessa su Instagram, rivolgendosi ai suoi follower e spiegando quanto sia stanca di tutta la situazione. Purtroppo la donna non può tornare a lavorare nelle attuali condizioni e sta faticando molto per riprendersi.

“Beccata! Raffreddore, tosse… va beh” si è lamentata la Venier mentre era in diretta su Instagram. Nel video la si vede in tenuta casalinga, chiusa e colpita dall’influenza mentre cerca di riposarsi e riprendersi. Le sue condizioni hanno fatto preoccupare i fan, ma sembra che la conduttrice sia sulla buona strada e che non si tratti di Covid.

Pensare che poche settimane fa suo marito Nicola era stato colpito da una forma abbastanza aggressiva di Covid e si era dovuto allontanare dalla moglie. “Vorrei essere vicina a te. Forza amore mio, ti amo” aveva scritto la conduttrice, esprimendo tutta la sua preoccupazione e tutto il suo amore per il marito malato.

Insomma i due non hanno un momento di respiro e si trovano di nuovo a fare i conti con i malanni. Ma niente paura: la Venier tornerà presto in televisione perché, come ha detto, non ha alcuna intenzione di andare in pensione. I fan ovviamente ne sono felicissimi perché non riuscirebbero a fare a mano di lei.