La televisione dice addio ad un grande personaggio storico: Pippo Baudo. I fan sono sconvolti

Da molto tempo non vediamo più Pippo Baudo nel piccolo schermo. Che gli è successo? Ha problemi di salute? Dobbiamo dirgli addio.

Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, meglio noto al pubblico italiano come Pippo Baudo, è il conduttore televisivo più grande di tutti i tempi. Ha presentato Settevoci, Canzonissima, Fantastico, Domenica In e il festival di Sanremo. Quest’ultimo lo ha condotto per ben 13 volte, tra il 1968 e il 2008, ed è stato il suo direttore artistico per sette edizioni.

Parlando della sua vita privata, in 86 anni di esistenza, ha avuto diverse amanti: Mirella Adinolfi, con la quale ha avuto un figlio, Alessandro, nato nel 1962 ma riconosciuto nel 1996; la prima moglie Angela Lippi, dalla quale ha avuto la figlia Tiziana nel 1970, che è la sua assistente e segretaria. Proseguendo la lista, troviamo Alida Chelli, Adriana Russo e la sua seconda moglie Katia Ricciarelli, che ha sposato nel 1986 e dalla quale si è separato nel 2004 per poi divorziare nel 2007.

Molti ammiratori di Pippo Baudo sono in pena per lui e per le sue condizioni di salute, dal momento che non appare in tv da un po’ di tempo. Infatti, pare che l’anno scorso Baudo abbia rifiutato l’invito di Amadeus a ritornare sul palco del teatro dell’Ariston a causa di un problema ad una delle sue ginocchia. Per dissipare i dubbi riguardo la salute di Pippo, è intervenuto suo figlio Alessandro, che dall’Australia si è trasferito in Italia per essere più vicino all’amato padre.

Il figlio ha rilasciato un’intervista alla rivista DiPiù, dove ha spiegato lo stato di salute del padre a tutti i suoi fan, dicendo: “Ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante. La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: ‘Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro”. Quindi non c’è da preoccuparsi per lo storico conduttore tv ma, piuttosto, si tratta del semplice corso della vita.

Dietro al fatto che non rivedremo quasi più Pippo Baudo davanti alle telecamere c’è solamente il motivo della sua senilità. Nulla di grave, quindi. Tuttavia, sarà difficile abituarsi alla sua assenza dal piccolo schermo.

Qualche anno fa, a Domenica In, programma condotto da Mara Venier, Alessandro Baudo ha raccontato degli episodi della sua infanzia e di quando si è ritrovato ad avere due padri, ovvero Tullio Formosa, marito di sua madre Mirella Adinolfi, e Pippo Baudo, suo padre biologico.

Queste sono state le sue parole: “Ricordo papà che era come uno zio, eravamo molto stretti. Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri. Pippo era affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene”.

Quando Tullio Formosa è morto, Alessandro Baudo ha scoperto la verità: “Saperlo è stato un po’ uno shock, anch’io ero padre. Io non provo affatto rancore. Lo shock rimane però dopo un po’ fai mente locale e recuperi. Poi ci siamo conosciuti…Pippo è una persona pulita e onesta.”