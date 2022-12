“Non so cosa aspettarmi”. Enrico Nigiotti è sconvolto dopo una notizia imprevista. Cosa succede?

Il famoso cantante Enrico Nigiotti si vedrà costretto ad affrontare un periodo di tempo molto lungo e difficile. Scopriamo di che cosa si tratta.

Enrico Nigiotti è uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano ed è ricordato e adorato proprio per i testi delle sue canzoni, che riescono ad emozionare i suoi fan, sia quelli vecchi ma anche quelli nuovi. La sua carriera decolla dal 2009 in poi, quando partecipa alla nona edizione del talent show più famoso di Canale5, ovvero Amici, condotto dalla ben nota Maria De Filippi.

Proseguendo il suo cammino, nel 2017 Enrico ha preso parte anche ad un altro famoso talent, X Factor, dove si è classificato al terzo posto. Per concludere, abbiamo Sanremo 2019, quando Nigiotti ha gareggiato e ha affascinato i telespettatori e il pubblico del teatro dell’Ariston con la sua musica.

Il cantante toscano, più precisamente di Livorno, è fidanzato da cinque anni con Giulia Diana, anche lei di Livorno. Giulia è una ballerina, insegna danza ed è laureata in psicologia. Non le piace stare al centro dell’attenzione e, infatti, rimane lontana dal mondo dello spettacolo. Entrambi preferiscono condurre una vita pacata, lontana dalle telecamere. Tuttavia, da qualche giorno sono sulla bocca di tutti, e su tutte le riviste, a causa di una novella.

Infatti, pochi giorni fa, Enrico posta un annuncio sul suo profilo social di Instagram, sorprendendo tutti i suoi fan. Che cosa ha rivelato? Presto diventerà papà di due gemelli!

Pubblicando delle foto del pancione della sua amata Giulia, delle prime ecografie fatte e dei body per i bimbi, Enrico ha così scritto: “È tutto un conto alla rovescia verso di voi”. Poi, nel post ha continuato con queste frasi: “Mentre crescete dentro Mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino… Vi immagino sempre! Non so cosa aspettarmi. Non so come sarà e non so come sarò. So solo che la parola ‘per sempre’ avrà finalmente un vero significato. ‘Il tempo non ha fine se vivi per qualcuno”.

Dunque, una lietissima notizia che il trentacinquenne toscano ha appreso con gioia e non vede l’ora di poter assumere in pieno il suo ruolo di genitore. Inoltre, pare che la coppia abbia già preso una decisione riguardo ai nomi per i loro gemellini: “Maso e Duccio… ci si vede presto bimbi!”

Il suo post ha ricevuto un’infinità di cuoricini e di like da parte dei suoi moltissimi fan, che sono quasi 100mila followers. Ovviamente, i suoi cari amici storici non potevano astenersi dai commenti, come Emma Marrone che ha scritto: “Auguri amico mio!”, Rudy Zerbi: “Bravi mamma e papà” e Laura Torrisi: “Biondo congratulazioni! Sta per iniziare il viaggio più bello della vostra vita”.

Insomma, una nuova esperienza di vita sta per iniziare a casa Nigiotti ed Enrico non potrebbe esserne più felice. Inoltre, è una felicità raddoppiata!