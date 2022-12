“Fai cag**e!” Elenoire Ferruzzi violentemente insultata per una sua foto. È scandalo!

Elenoire Ferruzzi deve vedersela con i suoi personali haters che non fanno altro che riempirla di insulti tramite i commenti sui social.

Elenoire Ferruzzi si è autoproclamata icona gay ed ha accresciuto la sua notorietà grazie all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ancora in onda su Canale5 e presentata da Alfonso Signorini, dalla quale è stata eliminata poco tempo fa.

La donna è nata uomo, con il nome di Massimo, ed ha raccontato quando ha deciso e che cosa ha dovuto fare per diventare la femmina che ha sempre sentito di essere dentro di sé. Leggiamo la sua testimonianza: “Il mio nome di battesimo era Massimo, ma Massimo ed Elenoire sono praticamente la stessa persona. Ero una bambina in un corpo sbagliato. Non volevo che la mia vita fosse una bugia e me ne sono sempre fregata altamente del giudizio altrui”.

Ha iniziato il suo percorso di transizione a 16 anni e da quel momento è ricorsa alla chirurgia estetica senza darsi un contegno. E, infatti, il suo aspetto fisico è totalmente alterato ed Elenoire è contenta così: “Sono io che voglio essere esattamente come sono, quando mi guardo allo specchio mi amo”.

La Ferruzzi ha sempre dichiarato di amare la chirurgia estetica e di sapere bene quello che fa al suo corpo, dalle unghie esageratamente lunghe, agli zigomi troppo gonfi, insieme alle labbra e al seno giganteschi. Questi sono i suoi simboli, elementi che la contraddistinguono da tutti gli altri. Durante un’ospitata alle Iene, programma in onda su Italia1, ha confessato quanto le sono costati gli innumerevoli interventi chirurgici ai quali si è sottoposta.

Per rifarsi gli zigomi, Elenoire avrebbe speso 7000 euro; per gonfiarsi il seno, dove ha intervenuto per ben cinque volte, ha sborsato 50.000 euro; per rendere le labbra come sono oggi, perdendo il conto delle volte che le ha ritoccate, non ha speso meno di 7000 euro e, per concludere quest’elenco, ha speso 15000 euro per rifarsi il sedere. Insomma, una cifra esorbitante per modificare all’inverosimile un corpo umano. Bisogna avere del fegato per fare certe cose. Ed anche un bel conto in banca!

Elenoire Ferruzzi è un personaggio molto attivo sui social e le persone pronte a criticarla e giudicarla non mancano di certo. I cosiddetti haters la accusano soprattutto per i suoi modi di fare, che le hanno fatto guadagnare ancora più insulti e commenti negativi durante la sua partecipazione al GF Vip.

Una settimana fa, circa, Elenoire Ferruzzi ha postato su Instagram una foto che la ritrae senza ciglia finte troppo lunghe e senza gli zigomi esplosivi. Alcuni commenti sono stati positivi, scrivendo che è molto più bella così e che dovrebbe sempre presentarsi in questo modo, ma Elenoire non l’ha presa molto bene e ha commentato: “sai i vostri complimenti dove li potete mettere… esattamente lì”, oppure: “infatti per questo sono cambiata volutamente, perché piacere a voi significa aver fallito”.

Insomma, delle risposte non proprio in linea con i commenti ricevuti e per questa ragione in molti si sono infuriati e le hanno risposto per le rime: “è meglio offenderla, si merita solo quello. Mamma mia che antipatica, arrogante”. E ancora: “Ma che la commentate a fare? Se dite sei bella, lei dice che non gliene frega niente. Se dite che fai c…re, lei vi attacca!!! Lasciatela stare nel suo habitat: il pianeta Marte!! Non sa vivere con gli altri!!! Se sei disturbata, non attaccare!”