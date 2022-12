Sanremo 2023, Giorgia è squalificata. Amadeus su tutte le furie: “Non si gioca così”

In diretta a Viva Rai 2 è successo un fatto imprevedibile: Fiorello riceve una chiamata da parte di Amadeus che lo informa della squalifica di Giorgia da Sanremo 2023.

Momenti di panico per Giorgia e Fiorello, pietrificati dalla chiamata di Amadeus che portava la brutta notizia: la cantante non può più prendere parte al festival della musica più atteso dell’anno.

In questa edizione di Sanremo 2023, Giorgia rappresenta un grande e attesissimo ritorno: torna a calcare il palco dell’Ariston dopo 22 anni dall’ultima volta, quando è stato davvero un successo. Lei è una delle cantanti più brave del panorama musicale italiano, riesce a raggiungere delle note che la sua collega Arisa definisce “disumane”.

La gag in diretta

Durante la diretta di Viva Rai 2, però, è successo l’impensabile. Fiorello ha fatto uno scherzo a Giorgia che ha sconvolto e preoccupato il pubblico. In sala si è scatenato il panico dopo che Amadeus ha informato il suo grande amico dell’espulsione di Giorgia dal Festival della musica italiana. Ma cosa è successo?

Il conduttore di Viva Rai 2 ha fatto ascoltare ai telespettatori giusto qualche secondo della canzone che Giorgia porterà in gara, intitolata “Parole dette male”. Così Fiorello ha mostrato la chat WhatsApp in cui Giorgia gli aveva inviato la canzone. “Ne facciamo ascoltare solo 3 secondi, il regolamento lo consente”, l’ha tranquillizzata prima di far partire la canzone.

Sappiamo tutti che prima del Festival di Sanremo non possono essere rivelate le canzoni, altrimenti il cantante in gara viene immediatamente squalificato, un po’ quello che aveva rischiato Fedez con la Michelin negli anni passati a causa di una storia Instagram.

Mentre si faceva ascoltare in diretta quella che sarebbe dovuta essere la canzone di Giorgia, è arrivata la chiamata di Amadeus, padrone di casa di Sanremo: “Vi sto guardando come tutte le mattine, però hai fatto un casino. Io e te siamo come fratelli, hai fatto due Sanremo e mezzo con me, tu sai che non puoi spoilerare la canzone”.

“Guarda che non si è sentito”, risponde Fiorello, così Amadeus ribadisce: “Dopo la storia di Fedez io ho cambiato regolamento, dopo un secondo c’è la squalifica del pezzo, sennò poi mi criticano. Quindi io sono costretto a squalificare Giorgia, ora te la assumi tu la responsabilità di dirglielo. Giorgia è squalificata, non si gioca così”.

La gag di Fiorello ha fatto preoccupare tutti, Giorgia in primis, che ha tirato un sospiro di sollievo quando ha scoperto di essere vittima di uno scherzo.