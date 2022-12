Arriva il divorzio nella Royal Family, sfugge la voce di corridoio ed è subito scandalo

Voci di corridoio parlano di una coppia a Buckingham Palace che potrebbe separarsi in modo definitivo e in breve tempo. Di chi stiamo parlando?

Dall’8 settembre di quest’anno, ovvero dalla dipartita dell’amata Regina Elisabetta II, si stanno susseguendo numerosi scandali e rivelazioni scomode riguardo la Famiglia Reale inglese. Il nuovo sovrano, Re Carlo III, si vede costretto a fare i conti con numerosi dilemmi reali e deve prendere decisioni molto delicate per la sua famiglia e il suo regno.

Compito arduo per il quale ha chiesto aiuto al suo primogenito, ed erede al trono, il Principe William e alla sua consorte Kate Middleton. Re Carlo è anche affiancato dalla Regina consorte Camilla Shand, meglio nota come Camilla Parker-Bowles, cognome del suo primo marito. I due si sono sposati nel 2005, dopo che l’ex moglie di Carlo, ovvero Diana Spencer, è deceduta in un incidente stradale nell’agosto del 1997.

Sebbene sia morta da 25 anni, Lady D è ancora nei cuori di moltissimi sudditi inglesi ed anche per questo motivo il popolo inglese trova difficoltà ad accettare come Re, Carlo e come Regina consorte, Camilla. Inoltre, è molto complicato non pensare alla defunta Regina Elisabetta II e al suo lungo e prosperoso regno.

Insomma, il nuovo sovrano ha molte gatte da pelare in questo periodo; soprattutto quando il 6 maggio 2023 avverrà la sua incoronazione. Un evento epico e molto importante per la Corona inglese, che verrà mostrato in televisione e, per la prima volta in assoluta, su internet e i social media.

Tuttavia, chi fa veramente tremare la Monarchia inglese sono Harry e Meghan che, lasciata l’Inghilterra per gli Stati Uniti, non smettono di mettere in cattiva luce la famiglia Reale. Il 10 gennaio 2023, Harry pubblicherà il suo primo libro autobiografico, intitolato Spare, che potrebbe contenere segreti della Corona Reale che metterebbero in serio pericolo la reputazione della Monarchia britannica.

Se questo fosse vero, segnerebbe l’allontanamento definitivo di Harry e Meghan dalla Royal Family. Ma, forse, tutto questo dramma non vedrà mai la luce del sole perché Re Carlo III si sta facendo in quattro per riportare il suo secondogenito a Londra.

Tuttavia, mentre si aspetta il libro, i duchi del Sussex hanno rilasciato su Netflix una serie-documentario che racconta la loro vita e quello che hanno passato in questi anni. Nella prima parte, possiamo vedere come la coppia ha vissuto l’invasione dei media nelle loro vite; mentre nella seconda parte, scopriamo alcuni rapporti tra loro e i membri reali inglesi.

Harry ha poi parlato di come il sistema mediatico di Buckingham Palace funziona e di come, molto spesso, mettono in giro voci non vere sui membri della Royal Family. Come, ad esempio, il presunto divorzio che ci sarebbe tra lui e sua moglie Meghan, senza mai citare la fonte dalla quale proviene questa notizia.

Leggiamo le parole di Harry in proposito: “Se il tuo team di comunicazione vuole evitare la pubblicazione di un articolo negativo su di te, offrirà rapidamente informazioni su altri membri della famiglia. I servizi di stampa reali si trovano a lavorare l’uno contro l’altro. Preferirei essere distrutto dalla stampa piuttosto che continuare a giocare a questo gioco di scambio di informazioni”.

Insomma, la Famiglia Reale sta passando dei momenti difficili e pieni di impegni importanti. Vedremo come arriveremo al fatidico 6 maggio 2023.