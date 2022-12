Vite al Limite: Henry perde 200 kg ma trova la morte. Cos’è andato storto?

Una delle tante persone che si rivolge a Vite al Limite per perdere peso e cominciare una nuova vita ha, invece, terminato la sua esistenza.

Vite al Limite è un programma che va in onda su Real Time, da 10 anni circa in prima serata, e ci rende partecipi delle avventure e fatiche che queste persone in sovrappeso devono affrontare per cercare di perdere quei chili di troppo per poi condurre un’esistenza dignitosa e più salutare. Ma, purtroppo, non tutte le storie raccontate in questo docu-reality hanno un lieto fine.

Il dottor Nowzaradan è il medico che si prende cura di queste persone, le aiuta nel difficile percorso e le porta al successo. Tuttavia, il dottor Nowzaradan non è invincibile e qualche volta fallisce nella sua impresa. Come per il protagonista di questa disavventura che, grazie al medico iraniano, ha perso circa 200 kg ma, sfortunatamente, non è riuscito a ricominciare una nuova vita perché è morto pochi mesi dopo il traguardo raggiunto.

Stiamo parlando di Henry Foots, un uomo di quarantasette anni, proveniente dal Texas, che ha contattato il dottor Nowzaradan perché aveva deciso di dare una svolta alla sua vita in modo definitivo. Il pubblico di Real Time è rimasto subito affascinato e stregato da questa storia, perché il protagonista di questa storia ha iniziato il suo percorso dimagrante partendo da un peso di 324 kg.

Henry è entrato nella storia di Vite al Limite per via della sua straordinaria trasformazione avvenuta grazie ai consigli e all’aiuto del medico iraniano Nowzaradan. Durante la sua sfida personale, per raggiungere un peso corporeo più salutare, ha perso circa 200 kg! Un risultato a dir poco magnifico, tanto da portare gioia e speranza a chi, come lui, è costretto a iniziare questo viaggio così pieno di difficoltà ma anche ricco di soddisfazioni. Purtroppo, però, per il Sig. Foots il momento idilliaco di felicità per l’inizio di una nuova vita è durato molto poco.

Quando, finalmente, Henry Foots è uscito dalla clinica di Houston, pesando circa 124 kg, si credeva che tutto stesse andando per il verso giusto e che, dopo molte avversità, poteva vivere al meglio la sua vita giorno per giorno. Anche il dottor Nowzaradan si è sentito molto soddisfatto del risultato di questo suo straordinario paziente.

Ma, purtroppo, l’epilogo che ha visto Henry Foots come protagonista è finito in tragedia. Dopo circa 18 mesi dal raggiungimento del suo obiettivo personale, Henry Foots è morto. Le cause della sua dipartita non sono mai state svelate con chiarezza, ma sembra che l’uomo abbia avuto un malessere durante un suo viaggio in macchina.

Certamente, apprendere questa notizia ha lasciato tutti esterrefatti, a cominciare dallo stesso dottor Nowzaradan fino ad arrivare ai fan del programma e dello stesso Henry Foots.