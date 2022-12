Elenoire Ferruzzi ha mentito: “Ma quale attico! È una bufala”, niente lusso è finzione

Elenoire Ferruzzi è stata sbugiardata da una persona molto vicina a lei che avrebbe affermato che, al contrario di quanto detto dalla showgirl, la donna vivrebbe in una catapecchia e non nell’attico di lusso di cui continua a parlare.

Elenoire Ferruzzi è finita nella bufera dopo che una sua vicina di casa ha rivelato le sue bugie: tutto ciò che ha raccontato finora la showgirl su casa sua è falso. Lei, che finora si è vantata del suo attico di lusso nel quartiere Citylife di Milano, si sarebbe inventata tutto quanto di sana pianta. Ora i fan non sanno più a chi credere.

Se le indiscrezioni si rivelassero vere, sarebbe un brutto colpo per la Ferruzzi: già da tempo ha perso credibilità per via della questione Marco Bellavia; questo sarebbe un ulteriore colpo duro da affrontare.

Elenoire Ferruzzi: la bugia dell’attico

La gieffina si vanta sempre molto di se stessa e della sua vita, sbandierando ai quattro venti la sua ricchezza e il lusso in cui vive. Durante la sua permanenza al Grande Fratello VIP ha raccontato più di una volta della bellissima casa dove abita, un attico situato a Citylife dai prezzi esorbitanti.

Forse nel tentativo di suscitare l’invidia degli altri concorrenti o, a questo punto, sperando di essere alla loro altezza, Elenoire ha sempre parlato di un lussuoso attico che le costerebbe ben 2mila euro al mese di sole spese condominiali. L’appartamento avrebbe anche una palestra inclusa ed è talmente grande da avere due ingressi per le diverse zone dell’attico

“Ho due ingressi uno in una via, l’altro in un’altra via. Ora c’è la donna di servizio che vive con me, ma non la vedo praticamente mai perché lei ha la sua ala di casa, il suo bagno. Anche adesso che non ci sono lei sta lì” aveva raccontato la gieffina, spiegando che si era “dissanguata” per poterlo acquistare.

Una donna, che sostiene di essere la vicina di casa di Elenoire Ferruzzi, ha contattato Deianira Marzano per dirle che, in realtà, tutto ciò che ha detto la gieffina è una bugia. “Non vive a CityLife è una bufala, vive in una zona popolare di Milano. Vivo qui ti assicuro che è vero. L’appartamento è in un palazzo popolare con case di ringhiera. Due finestre in croce” ha rivelato.

Un posto ben diverso da quello di cui parlava Elenoire. Sarà vero ciò che dice la donna? Il web aspetta una risposta da parte della gieffina, ma nel frattempo ci si chiede: perché questa persona dovrebbe mentire? Solo per rovinare l’immagine della showgirl? Staremo a vedere.