Raoul Bova, immagini inedite delle figlie, bellissime ma “sono un disastro” | Foto esclusive

Raoul Bova ha pubblicato per la prima volta le foto delle sue figlie: sono di una bellezza sorprendente! Le due piccole, una di 7 e l’altra di 4 anni, sono state fotografate insieme alla mamma e il padre ha subito pubblicato la foto su Instagram.

Le figlie di Raoul Bova sono bellissime: ora ne abbiamo la prova! L’attore ha condiviso un dolcissimo scatto sui social in cui si intravedono le due meravigliose bimbe, nate dalla relazione con Rocio Munoz Morales. Attivissimo sui social, ha deciso di condividere coi fan la gioia delle sue figlie.

L’attore nel frattempo è pronto a tornare nei panni di Don Massimo nella fiction Rai Don Matteo. “Sarà più difficile di prima perché ora ho tutto sulle mie spalle; nell’ultima stagione c’era Terence Hill in 4 puntate che ha fatto da traino portando la fiction a grandi ascolti.

Io sono entrato in punta di piedi. La più grande soddisfazione è stata l’accoglienza della gente che mi ha aperto le braccia, è stato bellissimo. Mi riempie di gioia ritornare a interpretare Don Massimo. Certo, sarà una forte responsabilità, ma non mi pesa” ha raccontato.

“Non so recitare, sono il primo a dirlo. Ho fatto fortuna con una sola espressione, poi ne ho imparate un altro paio. Tecnicamente sono un disastro, ma ci ho sempre messo il cuore. La verità viene prima della recitazione” ha poi aggiunto.

Raoul Bova: Luna e Alma sono bellissime

L’attore tanto amato dagli italiani ha voluto condividere una parte di sé sui social, mostrando uno scatto rubato delle sue figlie avute dall’attuale compagna Rocio Munoz Morales. Le due bimbe appaiono contente insieme alla mamma, intente a divertirsi.

Pensare che Rocio è stata criticata pesantemente e più volte per essere una “rovina famiglie”. Raoul Bova infatti aveva lasciato l’ex moglie e aveva cominciato una storia con la bella attrice spagnola. In verità, come l’attore ha dichiarato più volte, la donna è arrivata quando il suo matrimonio era ormai agli sgoccioli.

“La nostra storia è sempre stata vista a livello fisico, ma di lei non mi ha attratto solo un sedere. La cosa che mi dà più fastidio è essere considerato il classico uomo che lascia la moglie per una più bella, per una più giovane. Ok, Rocìo è giovane, ma in quel momento mi sono sentito attratto dalla persona che è. Ed è una gran bella persona” ha ribadito.

Il loro amore è talmente grande che i due hanno avuto due bellissime figlie, Luna e Alma. Di solito la coppia non pubblica foto delle piccole sui social, ma il 25 novembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, l’attore si è concesso uno strappo alla regola, pur avendo cura di nascondere l’identità delle piccole.

“Vanno protette, amate, coccolate, RISPETTATE. Oggi il mio pensiero va a tutte le donne vittime di abuso e violenza” ha scritto, e i fan si sono subito accodati al suo pensiero e hanno espresso tanto affetto verso la sua famiglia.