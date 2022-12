Valentina Ferragni ha subito un attacco violento, la situazione è degenerata per ‘colpa’ di sua sorella

La sorella più piccola di Chiara Ferragni è finita sotto accusa per alcune immagini. Secondo certi Valentina Ferragni sarebbe cambiata e diventata troppo simile a sua sorella. Vediamo la storia nei dettagli.

Valentina Ferragni è la terza tra le tre bellissime sorelle Ferragni anche lei una celebre influencer. Sua sorella Chiara, però, è davvero diventata uno dei personaggi italiani più noti all’estero grazie al suo lavoro di imprenditrice digitale.

Su Instagram la Ferragni conta oltre venti milioni di followers ed è in contatto con le più grandi case di moda mondiali oltre che avere lei stessa un brand di successo. Insieme a suo marito Fedez costituiscono una coppia power molto influente tra le nuove generazioni. E’ comprensibile quindi che proprio sua sorella minore, Valentina si ispiri a Chiara e veda lei come un modello da imitare

Proprio per questo Valentina ha seguito i passi di Chiara Ferragni diventando anche lei un influencer molto apprezzata. Recentemente Valentina è stata al centro del gossip per aver terminato la sua relazione con Luca Vezil durata ben nove anni e i due pare siano andati avanti con altre storie.

Sempre molto attiva sui social, la Ferragni Junior ha pubblicato una foto abbastanza eloquente che mostra un lato diverso della donna. Arrivano accuse pesantissime per Valentina da parte degli utenti.

La foto e le critiche a Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è stata invitata alla sfilata parigina di Jacquemus a Parigi e per l’occasione ha sfoggiato un look a dir poco sopra le righe. La donna ha indossato un crop-top che mostrava la parte inferiore del seno con pantaloni cargo bianchi. Il viso sembra molto tirato e composto nonostante il trucco leggero.

Questa immagine sul suo profilo Instagram ha generato un ondata di cattiveria gratuita da parte degli haters che l’hanno criticata per il suo stile. Non solo, molti followers hanno preso di mira la relazione con sua sorella, accusandola di imitarla in tutto e per tutto. “Copia carbone di Chiara, creati una tua personalità” scrivono alcuni.

E ancora: “Il clone della sorella da ottobre in avanti. Eri meglio prima”. A questi commenti si aggiungono altri molto schietti: “Vi copiate l’un l’altra. Che poca fantasia, lei fa, tu fai”. Insomma, pare che molti degli utenti del Web credano che Valentina voglia soltanto copiare Chiara e che non abbia molto personalità né inventiva.

Per Valentina, tra l’altro non è la prima volta che Valentina subisce le accuse degli utenti dei social. Molte volte alcuni haters si sono scagliati sul suo aspetto fisico criticando le sue forme. Di certo, stiamo parlando di persone frustrate che vogliono scaricare il loro odio sugli altri dietro ad uno schermo. Valentina Ferragni, nel suo fisico, non ha nulla di sbagliato.