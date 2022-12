Michelle Hunziker “Aveva dubbie amicizie…”, viene fuori la verità sulla rottura con Trussardi

Spunta il vero motivo per il quale è finita la relazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due hanno tenuto nascosta per tutti questi mesi la causa della loro rottura, ma ora che è stata rivelata si spiegano moltissime cose.

Dopo mesi di silenzi e di omissioni alla stampa finalmente esce la verità sulla rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

I due, infatti, dopo anni di relazione e due figlie hanno deciso di mettere un punto alla propria storia. Il motivo è rimasto ignoto per tutti questi mesi, ma finalmente salta fuori la verità che spiega tutto e non lascia più spazio a dubbi.

Forse, proprio per questo che i due vip si sono tenuti lontani dalla stampa per tutti questi mesi a differenza di Ilary Blasi e Francesco Totti che hanno fatto molto parlare di sé e con la loro separazione mediatica.

Ricordiamo che Tomaso e Michelle, nonostante si siano lasciati, sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che ancora oggi vengono apprezzati insieme mentre portano fuori le figlie per una passeggiata.

Alcuni credono che ci sia un ritorno di fiamma, ma probabilmente cambieranno idea una volta che avranno letto qual è il motivo per cui i due coniugi si sono lasciati.

Il motivo della rottura

È stata la stessa Michelle a smentire le voci sul probabile ritorno di fiamma: la conduttrice svizzera ammesso che due sono rimasti in buoni rapporti per il bene delle figlie, ma che l’amore non è tornato a fiorire. Ma qual è il motivo per cui il loro matrimonio è finito all’improvviso?

Pare che il motivo della loro separazione sia da ricondurre a delle vedute diverse dei due coniugi. Non parliamo solo del modo di concepire le amicizie, o la coppia, ma in generale il modo di intendere la vita.

Sappiamo tutti che Michelle è una donna vivace ed estroversa che lavora sotto i riflettori. Dall’altra parte invece abbiamo Tomaso Trussardi, che è un uomo piuttosto riservato e che non ama stare al centro dell’attenzione.

Già da qui si può capire l’incompatibilità dei due coniugi che nonostante questo durante gli anni della loro relazione sono riusciti a trovare un punto d’incontro. La via comune, però, dopo diversi anni è venuta a mancare e i due sono stati costretti ad ammettere che le loro strade si sarebbero dovute separare per sempre.

Inoltre, sembra che Tomaso non apprezzasse particolarmente le amicizie che circondavano Michelle e il suo modo di rapportarsi al mondo, sicuramente influenzato anche dalla professione che svolge che la porta a stare sotto i riflettori 24 ore su 24. Nonostante questi due sono rimasti in buoni rapporti, chissà che un giorno non torni anche l’amore.