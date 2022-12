Tentativo fallito per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: nuove indiscrezioni parlano di matrimonio definitivamente al capolinea

Nuove indiscrezioni sul matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Pare che la riconciliazione tra i due sia sempre più lontana e che i tentativi di stare insieme dopo la rottura siano falliti completamente. Vediamo la storia al completo.

La relazione tra la conduttrice svizzera Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi continua ad alimentare il gossip italiano. Dopo la rottura annunciata quasi un anno fa el gennaio 2022, Michelle e Tomaso avevano prese strade diverse sempre, però, rispettandosi in quanto genitori.

La Hunziker, questa estate aveva anche frequentato un’altra persona il bell’ortopedico ex gieffino Giovanni Angiolini, con il quale era stata paparazzata più volte in atteggiamenti molto intimi. Anche questo rapporto è poi giunto al termine con l’arrivo dell’autunno e per Michelle è iniziata una nuova stagione televisiva e lavorativa.

Nelle ultime settimane, però, i giornali parlavano senza sosta di una probabile riconciliazione testimoniata da alcune immagini che li ritraevano a cena insieme felici e complici come una volta. Anche sui social media i due avevano pubblicato delle bellissime foto di famiglia in occasione del compleanno della primogenita Sole facendo letteralmente impazzare il gossip.

Michelle e Tomaso, però, non avevano mai né confermato né smentito questo presunto riavvicinamento, lasciando intendere che dietro a quelle foto sorridenti ci fosse davvero la volontà di stare ancora insieme. Eppure, qualcosa sembra essere cambiato e Michelle e Tomaso pare siano ormai giunti ad un addio definitivo.

La rottura definitiva tra Tomaso e Michelle

Stando ad alcune indiscrezioni dette da Chi Michelle e Tomaso sarebbero arrivati ad un punto di non ritorno. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini sarebbe quindi certo che la bella conduttrice e l’imprenditore ormai siano ferri corti e le prove di riconciliazione fallite miseramente.

Le motivazioni dietro questa rottura sarebbero molteplici ma in primis potrebbe esserci la voglia di indipendenza della Hunziker, trasferitasi dopo a separazione nuovamente a Milano. In più, la donna non avrebbe accettato le regole imposte da Trussardi soprattutto dopo che l’imprenditore è rimasto profondamente deluso dal suo avvicinamento ad Angiolini questa estate.

Insomma, quante pare l’uomo non si fiderebbe più di sua moglie e a sua volta la Hunziker non riesce più a nascondere se stessa e la sua voglia di autonomia. I due, però, sono intenzionati ad avere un rapporto sereno soprattutto per il bene delle loro picccole Sole e Celeste.

La prova di questo drastico addio è il boicataggio da parte di Trussardi di un viaggio familiare in Svizzera. Michelle è, infatti, andata nel suo paese natale in compagnia delle sue figlie e di Aurora, incinta del suo primo bambino dal compagno Goffredo, di Tomaso, però, nessuna traccia. Che sia davvero giunta la parola fine ad uno del matrimoni più chiacchierati dell’ultimo anno?