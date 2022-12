Meghan Markle, ecco con cui tradisce Harry: lui è un uomo famosissimo | foto

Spunta la foto dell’amante di Meghan Markle. L’ex attrice di Suits tradirebbe Harry proprio con lui: ecco di chi si tratta.

Nonostante nella docu-serie Netflix “Harry e Meghan” i due reali raccontino di una bellissima e passionale storia d’amore che li lega, la realtà sempre essere piuttosto diversa.

Nelle ultime ore è spuntata una foto dell’amante di Meghan che cambia per sempre le carte in tavola e sta facendo parlare il mondo intero. Ecco di chi si tratta.

I duchi di Sussex, nonostante ora si trovino oltreoceano, non smettono di fare notizia. Dopo la paparazzata che li ritraeva mentre litigavano in modo acceso fuori da un locale, spunta la foto del presunto amante, lo stesso motivo per cui i due reali inglesi stavano litigando quella sera. L’uomo è canadese e finalmente è stato svelato il suo volto.

Chi è l’amante di Meghan

Non si placano le indiscrezioni sulla scoppiettante coppia composta da Meghan e Harry. I due ribelli di Buckingham Palace non riescono a non attirare i riflettori su di loro per segreti che li caratterizzano.

Questa volta l’indiscrezione è molto pesante e potrebbe mettere a repentaglio il loro matrimonio. Per chi non lo sapesse, solo pochi giorni fa i due sposini sono stati beccati in flagrante mentre litigavano fuori da un locale. La causa? Un presunto amante di Meghan, a cui finalmente possiamo attribuire un nome e un volto.

Ricordiamo che l’8 dicembre è uscita la docu-serie sulla loro vita targata Netflix. La sua uscita è stata motivo di preoccupazione per la Royal Family per molti mesi: i componenti, infatti, temevano che la coppia di ribelli raccontasse più del dovuto, svelando segreti che sono stati sotterrati per anni.

Il segreto di cui si parla in queste ore, però, riguarda proprio Harry e Meghan: finalmente sarebbe uscito il nome dell’amante segreto dell’ex attrice di Suits.

Le voci che circolano su di loro sono molto controverse: per alcuni sarebbe Meghan ad avere un amante, per altri a tradire sarebbe Harry. Una cosa è certa: chiunque sia a farlo, se fosse vero, gli altri componenti della famiglia reale inglese sarebbero contenti per fine del loro matrimonio, che non è mai stato visto di buon occhio.

Tornando al presunto amante di Meghan, si tratterebbe di un bellissimo uomo canadese. Ma come si sono conosciuti i due e da quanto andrebbe avanti il loro adulterio?

L’uomo in questione sarebbe proprio la sua guardia del corpo, con cui la Markle trascorre la maggior parte del tempo.

Tra un appuntamento e l’altro sarebbe nato l’amore, che ha distratto Meghan a tal punto da essersi dimenticata di andare a prendere la figlia a scuola. Questo il motivo sarebbe il motivo per il quale la coppia stava litigando animatamente fuori dal ristorante.

L’amante di Meghan è un uomo molto conosciuto negli Stati Uniti, si tratta di Christopher Sanchez, ex agente dei servizi segreti e guardia del corpo sia di George W. Bush che di Barack Obama.

Secondo quanto rivelato dal magazine InTouch, la relazione non sarebbe iniziata recentemente: si tratta di un rapporto che continua da tempo e che sarebbe stato scoperto proprio da Harry. Insomma, sembra che i due siano stati beccati con le mani nel sacco. Il matrimonio tra Harry e Meghan è arrivato ufficialmente al capolinea?