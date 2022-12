Cristina Scuccia: “Addio convento, ora c’è lui”. Corteggiatore per suor Cristina, nuova vita e maternità

Cristina Scuccia ha lasciato tutti di stucco quando ha annunciato il suo ritiro dalla vita religiosa. Conosciuta come Suor Cristina, diventata famosa per la sua partecipazione a The Voice of Italy sotto mentorship di J-Ax, oggi la ragazza ha deciso di cambiare vita e abbandonare il velo.

Cristina Scuccia ci ha lasciati senza parole per la seconda volta. La prima è stata quando si è messa a cantare di fronte a tutta Italia, quando tutti pensavano che una suora non potesse mai partecipare ai talent show; la seconda è stata di recente, quando ha annunciato l’abbandono della vita religiosa.

Cristina Scuccia e l’addio al convento

Per Cristina Scuccia c’è stata una vera e propria rinascita quando ha abbandonato la vita del convento. La sua vita ha preso una piega completamente diversa rispetto a prima: ora la ragazza fa la cameriera e ha deciso di godersi gli anni come le ragazze della sua età.

Oggi l’ormai ex suor Cristina ha 34 anni e, anche se non rinnega il suo passato da religiosa, è entusiasta di vivere la sua vita in un modo che non avrebbe mai immaginato. Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, Cristina ha raccontato le sue emozioni e i suoi progetti, tra i quali c’è anche la maternità.

“Dopo 15 anni di vita consacrata, l’abito monacale l’ho tolto piano piano, a tappe, non in un colpo solo. È stato come togliersi un peso di dosso, temevo di dover dare spiegazioni… avevo paura di deludere tutte le persone che avevano creduto in me. Tanti mi hanno augurato ‘buona vita’, una cosa bellissima… mi sono sentita accolta e anche protetta” ha spiegato, ritenendosi fortunata di aver incontrato la comprensione degli altri.

Cristina ha anche parlato della sua prima volta senza velo: la prima cosa che ha fatto è stato pedalare in bici sul lungomare della sua città, in Sicilia. Un’emozione unica che la donna non viveva ormai da tempo; finalmente ha ritrovato la felicità in un modo che non credeva possibile.

Poi ci sono state anche altre prime volte: “Affittare una casa, vedere se riuscivo ad arrivare a fine mese, era tutto un mettermi alla prova… Ho degli amici con cui sono andata a bere per la prima volta, a ballare tutti insieme. Anche il piercing al naso, fatto qualche mese fa, fa parte di quelle prime volte. Mi ha aiutato a esprimere la mia determinazione ed è un segno di questo momento delicatissimo di cambiamento” ha spiegato.

E per quanto riguarda l’amore? “Ci sono delle persone che ci provano in qualche modo, ma io non mi sento ancora al cento per cento pronta, forse perché non è arrivato l’amore, chissà”. Ha poi parlato di un’eventuale gravidanza: “Un senso di maternità c’è, semmai un giorno arriverà, perché no, ma step by step, ancora devo adattarmi”.