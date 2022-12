Stephanie di Monaco è diventata nonna: l’annuncio dato a Palazzo semina gioia nel Regno

Stephanie di Monaco diventa nonna, suo figlio e la moglie avevano già presenziato in pubblico in dolce attesa. Nel Regno tanta gioia per il bambino in arrivo.

Stephanie di Monaco starebbe per diventare nonna e questa notizia ha portato tanta gioia nel Regno e tra l’altro si tratta di una bambina e la notizia del sesso del bambino è arrivata pochi giorni fa attraverso una piccola festa in famiglia composta da pochi intimi. Ma naturalmente la notizia p diventata presto virale.

Ma chi sta per diventare genitore? Si tratta di Louis Ducruet il primogenito della Principessa Stephanie di Monaco che diventa nonna, appunto, per la prima volta. La mamma della nascitura è Marie Chevallier ed è stata proprio lei con il marito ad annunciarlo durante le celebrazioni del gender reveal di questi ultimi giorni.

Stephanie di Monaco può finalmente coronare il suo sogno di diventare nonna e l’arrivo di questa femminuccia può portare finalmente un po’ di gioia nel Regno. Louis Ducruet è il primogenito della principessa di Monaco ed è sposato con Marie Chevallier e la coppia al settimo cielo lo ha comunicato attraverso i canali social confermando anche la stessa gravidanza che fino ad ora non era stata resa ufficiale. Marie Chevallier aveva già partecipato a un evento pubblico lo scorso 19 novembre in occasione della Festa Nazionale del principato.

La notizia che ha rallegrato il Principato

Sui social sono fioccati molti auguri e in generale il web si è scatenato per la felicità espressa a favore della coppia di neo – genitori e ciò è accaduto dal momento in cui la notizia dell’arrivo della bambina è stata resa ufficiale il 23 novembre sui social.

Di certo dopo le molte notizie circolate intorno alla meno felice coppia composta da Alberto di Monaco e Charlene che ruotavano intorno a una possibile rottura della coppia e ai presunti problemi di salute di lei, il Regno ha potuto finalmente gioire per qualcosa.

Stephanie di Monaco è la nonna più felice del mondo. Quando Louis Ducruet e Marie Chevallier lo hanno annunciato pubblicamente al gender reveal party organizzato ultimamente a rivelare il sesso del nascituro è stato il cane, Pancake, è andato incontro alla coppia con dei palloncini rosa che appunto svelavano il sesso della bambina.

Sempre Pancake ha rivelato la gravidanza stessa con un cartello che citava: “Presto diventerò un fratello maggiore”. La notizia è stata una ventata di leggerezza anche perché “In questo momento siamo un po’ sotto pressione, per via delle nostre madri, ma anche di mia nonna”, come ha detto lo stesso Louis Ducruet durante un’intervista.

Charlene di Monaco quindi non è più al centro del gossip, almeno per ora, dal momento che la notizia della nascita della bambina figlia di un’altra coppia del principato che è pronta a dare il benvenuto a un bebè e ha riempito di gioia il cuore di Charlene e Alberto.