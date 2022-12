Pesanti accuse a Belen Rodriguez: “Non fai vedere Luna Marì a suo padre”. È scandalo 

Belen Rodriguez ha ricevuto delle pesanti accuse, sembra che la showgirl non permetta a Antonino Spinalbese di vedere sua figlia Luna Marì. Ma sarà vero? Ecco cosa stato succedendo.

Belen Rodriguez è diventata madre una seconda volta, della piccola Luna Marì avuta dal suo ex Antonino Spinalbese con cui si sono lasciati l’anno scorso e tra i quali non corre buon sangue al momento.

Come ricorderete tra i due è nata una certa polemica legate alle confidenze sulla sua vita privata che lui ha fatto nella casa del Grande Fratello, tanto che lei è stata costretta a diffidarlo e gli autori del programma lo hanno censurato. Di recente però sono sorte alcune polemiche intorno alla stessa Belen, accusata di non voler far vedere la piccola Luna Marì a suo padre Antonino, ma sarà vero?

Luna Marì è nata da appena un anno e già si è fatto tanto gossip intorno alla bambina, non solo relativamente ai rapporti tra i suoi genitori, in questi ultimi tempi, molto tesi come abbiamo detto, ma sono circolate anche diverse polemiche intorno alla nascita stessa della bambina.

Alcune settimane fa vi abbiamo raccontato del caso esploso sul web partito da un video nel quale una certa Tatiana Sova, giovane donna di ventinove anni, ucraina, ha dichiarato di essere la madre naturale di Luna Marì la figlia di Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, appunto. La notizia ha scioccato il pubblico e il video, pubblicato su Tik tok ha fatto il giro delle piattaforme suscitando un grande clamore.

L’oggetto del video come vi abbiamo raccontato era Luna Marie nata a luglio del 2021, figlia (almeno ufficialmente!) di Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese. Nel caos mediatico provocato dalla separazione della coppia, durante il quale Belén è tornata con il suo amore storico Stefano De Martino. Nel frattempo Antonino Spinalbese è entrato nella casa del Grande Fratello Vip e mentre ciascuno conduceva la sua vita su Tik tok si scatenava questa tempesta.

Tatiana Sova aveva registrato un video su Tik tok di quasi cinque minuti nel quale in buona sostanza diceva di essere stata vittima di un furto di organi e che, approfittando un intervento di rimozione di certe protesi, le avrebbero sottratto dei gameti che avrebbero poi usato per la procreazione assistita. Tatiana nel video diceva espressamente: “Belen Rodriguez, Luna Marie potrebbe non essere tua figlia, ma la mia”.

Il caso, montato in un paio di giorni, si è poi sgonfiato ma nel frattempo qualcun altro sul web ha avuto ancora da ridire su Belén: non farebbe vedere la bambina a suo padre.

Belen e Antonino: cosa sta succedendo

Sui social ci sono stati diversi haters di Belen che l’avrebbero accusata di tenere Luna Marie lontana da suo padre Antonino Spinalbese, perché chiuso da mesi nella casa del Grande Fratello Vip. Tra i commenti si legge: “Manda una foto al padre, sono 3 mesi che non la vede e sarebbe un bel gesto per lui”. Ma in questo caso Belen non è stata a guardare, anzi ha risposto ai detrattori dicendo: “Nessuno lo ha mai vietato”.

Sui social network Belen Rodriguez non è nuova a questo genere di critiche, anche rispetto al suo attuale rapporto con il suo ex. Al momento l’unica cosa che sembra più o meno ufficiale è che Belen avrebbe richiesto alla rete di non trasmettere immagini della bambina, o filmati che siano, attraverso la tv, al fine di preservarne la privacy. Quando Antonino uscirà dalla casa del GF, potrà trascorrere del tempo con la Luna Marì.