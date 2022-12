Ascanio Pacelli, vi ricordate com’era al GF? Cambiamento allucinante, pelato e irriconoscibile

Vi ricordate Ascanio Pacelli, protagonista del Grande Fratello 2004? Guardate quante cambiato oggi, è davvero irriconoscibile.

I più appassionati telespettatori del Grande Fratello ricorderanno e sicuramente Ascanio Pacelli, protagonista dell’edizione andata in onda nel 2004, vinta da Serena Garitta.

Tra i concorrenti più amati c’erano Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti: la loro storia d’amore nata nel Grande Fratello è continuata anche al di fuori della casa e oggi hanno due splendidi figli Matilda di 14 anni e Tancredi di 9.

Se vi state chiedendo come è diventato oggi Ascanio, ecco le sue foto: è il riconoscibile e ha perso tutti i capelli.

Ascanio Pacelli oggi: foto

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Katia ha raccontato la loro storia d’amore a partire dall’inizio, quando è nata sotto le telecamere del grande fratello. Oggi Katia fa una mansione completamente diversa: “Mi occupo di moda, accessori, gioielli, tisane, integratori, candele, bellezza, cura del corpo”.

Mentre Ascanio ha fatto della sua passione un lavoro, infatti si occupa di golf: “Io da 10 anni sono general manager del campo da golf Terre dei Consoli e adesso anche consigliere della Federazione Italiana Golf. Le mie apparizioni in televisione sono finite con Il treno dei desideri di Antonella Clerici”.

Un altro dei sogni nel cassetto dell’ex coinquilino del grande fratello era diventare un attore, un sogno che nel tempo si è realizzato infatti recentemente è apparso al cinema con la pellicola Il tempo è ancora nostro. Ha parlato di questa bellissima esperienza a SuperGuidaTV:

“Dopo il Grande Fratello ho provato a fare questo mestiere. Ho avuto la fortuna con Claudio Amendola di fare una fiction in cui interpretavo un sequestratore.

In quel periodo tra l’altro mia figlia ogni volta che tornavo a casa mi guardava in modo strano e mi diceva che ero pericoloso. Non sono un attore e ho fatto sempre altro.

Quando però andavo ai provini ho incontrato persone che mi hanno mortificato. Io penso che per un regista la vittoria più grande sia far diventare capace una persona che prima non lo era. La mia vita è sempre stata una sorpresa continua e non lo so cosa accadrà in futuro”.

Come tutte le persone nel XXI secolo anche Ascanio è diventato molto attivo sui social durante gli anni. Negli ultimi giorni a pubblicato uno scatto in cui si vede un cambiamento allucinante rispetto come ce lo si ricordava al Grande Fratello: oggi ha perso tutti i capelli e alcuni utenti del web dicono che è davvero il irriconoscibile.

L’ex gieffino è stempiato, ma non si è fatto problemi a mostrarsi. Nel video manda un messaggio molto importante di accettazione: “Basta con lo ‘sposta di qua, sposta di la…..’ inizia un nuovo me…Non vi piaccio…non è un problema mio”.

“Il problema va risolto alla radice – continua Ascanio – anche perché sono più i capelli che trovo alla mattina nel lavandino che la sera attaccati alla testa. Del resto è normale ragazzi, quasi 49 anni, il tempo passa”.