Wanda Nara bacia un uomo che non è Icardi, il video non lascia dubbi

L’agente di calcio è stata paparazzata mentre si lasciava andare ad effusioni passionali con un altro uomo. Ma Mauro Icardi che ne pensa?

La televisione argentina ci fornisce una notizia bomba: l’agente di calcio Wanda Nara è tra le braccia (e non solo) di un uomo che è evidente non essere il suo attuale marito Mauro Icardi. I due coniugi, però, sembra che vivano una relazione aperta, seguendo le loro regole e non quelle tipiche del matrimonio.

Grazie ad un programma televisivo argentino, chiamato Socios del espectáculo abbiamo potuto vedere gli scambi di passione carnale tra Wanda Nara e il nuovo misterioso uomo, ovvero L-Gante, un rapper di 22 anni, anche lui argentino.

I due si sono incontrati per passare insieme la serata all’insegna dei Mondiali di calcio 2022 che stanno per concludersi in Qatar. Infatti, la coppia ha assistito alla semifinale tra Argentina e Croazia tifando, ovviamente, per la prima squadra.

Dopo la fine della partita, i due sono saliti in macchina e L-Gante si è messo alla guida. Ed è proprio all’interno di quest’auto che la passione è scoppiata tra lui e lei e si sono abbandonati in un lungo e ardente bacio.

L’agente di calcio e il rapper, entrambi argentini, hanno ammesso di frequentarsi utilizzando la piattaforma social Instagram, pubblicando stories dove tifavano la loro squadra del cuore. Scoprendo che l’Argentina è passata in finale dei Mondiali 2022, Wanda Nara e L-Gante hanno festeggiato a loro modo, travolti dalla felicità per la semifinale andata così bene, tanto da scambiarsi molte effusioni di passione sfrenata.

Nessuno avrebbe mai pensato che la Nara e il rapper avrebbero concluso la serata all’insegna della partita di calcio in questo modo. Evidentemente, tutti si sono sbagliati di grosso, dal momento che la coppia argentina lo ha ammesso senza troppi giri di parole. Che cosa ha commentato l’agente di calcio Wanda Nara?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Socios del espectáculo (@socioseltrece)

Soltanto poco tempo fa, lei stessa ha ammesso che con il rapper L-Gante non c’è stato nulla di così serio da allarmarsi circa una futura separazione da suo marito Mauro Icardi. Anzi, Wanda ha voluto espressamente precisare che il suo matrimonio con il calciatore argentino, attaccante del Galatasaray e in prestito al Paris Saint German, è perfetto così com’è.

Malgrado queste sue confessioni, però, abbiamo le prove visive del fatto che, comunque, Wanda Nara si sia abbandonata tra le braccia di un uomo (o meglio, un ragazzo) che non è il marito Icardi. Lui ne sarà a conoscenza? E gli starà bene così? Chissà…