Cristiano Malgioglio, il suo portafoglio pieno zeppo di grana! Patrimonio record

Se vi state chiedendo quanto guadagna Cristiano Malgioglio ogni volta che appare in televisione, qui troverete la risposta: una somma che farebbe invidia persino al Re d’Inghilterra!

Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi più eccentrici e sopra le righe che si possono trovare nella televisione italiana. Un cantante straordinario ed un paroliere magnifico, Malgioglio si è fatto strada in tv grazie alle numerose partecipazioni a talk show oppure ai reality.

Ad esempio, ha partecipato al Grande Fratello Vip come concorrente, ma è anche giudice di Tale e Quale Show da qualche anno a questa parte. Insomma, un artista speciale che viene ricompensato in un modo altrettanto speciale.

L’anno scorso, Cristiano Malgioglio ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video di quando si è andato a fare il vaccino contro il Corona virus. Questo perché Malgioglio è abituato a condividere con tutti i suoi followers i momenti di quotidianità che vive ogni giorno: da quelli più esilaranti e divertenti e quelli più seri ed importanti.

Ritornando indietro di 5 anni, ovvero nel 2017, parliamo della sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip e scopriamo quanti soldi si è intascato per fare il gieffino vip. Ebbene, per essere un concorrente del GF Vip, Cristiano Malgioglio ha guadagnato più di 40 mila euro. Troppi? Troppo pochi? Giusti per onorare un artista di tale levatura?

Nel mondo dello spettacolo, della tv e del cinema, molto spesso le celebrità tendono a nascondere i loro veri ed effettivi guadagni. Perché, si sa, è comunque poco elegante parlare di soldi e stipendi. E così ha tentato di fare anche il grande cantante e paroliere italiano Cristiano Malgioglio che, però, non ci è riuscito molto bene.

Infatti, i guadagni di Malgioglio sono stati scoperti da Alberto Dandolo, il giornalista più temuto dai vip, perché lui riesce sempre a scoperchiare i vari vasi di Pandora che le celebrità vogliono tenere sigillati.

E così, il sagace Dandolo ha svelato l’arcano sul conto in banca di Cristiano: per ogni serata in cui Malgioglio fa delle ospitate, guadagnerebbe circa 15 mila euro. Una somma di denaro inimmaginabile da intascare soltanto per una sera e, inoltre, il gruzzolo può anche aumentare se le serate sono assidue e/o continue, come la partecipazione ad un reality show, ad esempio il GF Vip, o l’essere parte della giuria in un talent, come Tale e Quale Show, programma di Rai1, condotto da Carlo Conti.

Ovviamente, non dobbiamo scordarci che Cristiano Malgioglio è, prima di tutto, un cantate; ergo, il suo bottino aumenta sempre di più grazie anche ai proventi derivati dai suoi brani amati nel nostro paese e all’estero.