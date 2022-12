Primo Natale senza la Regina Elisabetta, la drastica decisione di Carlo lascia tutti senza parole

Anche per Re Carlo e tutta la Royal family si avvicina il Natale, per la prima volta senza una figura centrale come quella della regina Elisabetta II. Così, Carlo ha fatto un gesto che ha commosso il mondo intero.

La morte della regina Elisabetta ha sicuramente scosso tutti e avuto ripercussioni sull’equilibrio della famiglia reale inglese. Kate da mesi sta poco bene ed è visibilmente stanca e stressata, Harry si sta allontanando sempre di più dalla sua famiglia e Carlo cerca in tutti i modi gestire tutte le turbolenze che giornalmente si presentano.

Mancano pochissimi giorni a Natale questo sarà il primo per la famiglia reale inglese senza la presenza della regina Elisabetta II, che per settant’anni ha fatto da collante tra i membri che la compongono, riuscendo sempre a riunirli intorno alla tavola. Sicuramente la sua assenza si sentirà molto, Carlo ne è ben consapevole tanto che ha fatto un gesto veramente strappalacrime.

Oltre alla regina Elisabetta, quest’anno alla tavolata di Natale mancheranno anche Harry e Meghan, oltreoceano a condurre la propria vita, sempre più lontani dalla famiglia reale dopo l’uscita della loro docu-serie su Netflix.

Nonostante il clima tormentato Carlo ha voluto rendere omaggio alla sua amatissima mamma: ecco cosa ha fatto.

Il commovente gesto di re Carlo III

Secondo quanto emerge da voci interne al palazzo, Carlo avrebbe preso una drastica, ma commovente decisione: ha ordinato che il posto che la regina Elisabetta occupava a tavola ad ogni Natale rimanga vuoto. Il gesto vuole sottolineare come la sua assenza non possa essere riempita da una persona qualunque.

Sappiamo che i festeggiamenti per il Natale si terranno presso la tenuta di Sandringham e per la prima volta dopo anni ed anni, ci sarà anche Sarah Ferguson.

Carlo ha deciso di rispettare il volere della mamma, tenendo fede e tutte le tradizioni che l’hanno accompagnata per settant’anni di regno: sono state accese le luci dell’albero di Natale alto 6 m, è stata realizzata l’esposizione di articoli e sono stati fatti molti altri gesti simbolici per tenere vivo il clima natalizio, come di consueto.

Nonostante le decorazioni e la volontà di Carlo di portare serenità in famiglia, questo Natale, però, sarà diverso dagli altri sia per l’assenza della regina Elisabetta sia per il rapporto inclinato che continua ad esserci tra lui e il figlio Harry, con il quale non riesce proprio a riallacciare i rapporti.

Chissà che la sera di Natale non si verifichi un miracolo e i rapporti tra i due migliorino nell’anno nuovo.