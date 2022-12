Katia Ricciarelli: arriva una brutta denuncia “Mi ha fatto del male!” / Situazione gravissima

La soprano viene attaccata da una sua ex amica dopo essere stata ospite del Grande Fratello Vip. Scopriamo di che cosa l’ha denunciata.

La cantante lirica Katia Ricciarelli ha preso parte all’ultima diretta del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini in onda in prima serata su Canale5, in veste di ospite. La soprano è sempre stata al centro di diverse polemiche, anche quando era una concorrente del GF Vip della sesta edizione.

Infatti, sebbene non si sia mai risparmiata con le parole sui suoi coinquilini, come le sorelle Selassiè, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, la Ricciarelli ha sempre superato i vari televoti e continuato la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, tanto da far credere a tutti gli altri di essere la beniamina di Alfonso Signorini.

Da pochissimo tempo, Katia Ricciarelli è al centro di un’altra bufera, un polverone alzato dall’ex Miss Italia Manila Nazzaro riguardo ad un comportamento poco elegante adottato dalla soprano. Katia Ricciarelli e Alfonso Signorini non hanno preso parte al matrimonio dell’ex gieffina Francesca Cipriani.

L’esuberante showgirl ha convolato a nozze, da poco tempo, con il suo fidanzato Alessandro Rossi. Per la lieta occasione, la Cipriani aveva chiesto ad Alfonso se potesse essere lui il loro testimone di nozze ma questi, avvisando all’ultimo momento, ha affermato di non poter presenziare la cerimonia nuziale.

Stessa sorte è toccata con Katia Ricciarelli, che avrebbe dovuto rendere omaggio ai due novelli sposi intonando, con la sua magnifica voce, la sua versione di Ave Maria di Schubert. Insomma, Francesca Cipriani si è vista tirare non uno ma ben due pacchi per il suo matrimonio.

Tuttavia, la Ricciarelli ha accettato di prendere parte al prime time del GF Vip come ospite del programma e deliziare i presenti, dai gieffini al conduttore, di una sua esibizione esclusiva. Manila Nazzaro ha stroncato l’entusiasmo di questa scelta fatta da Signorini per la sua pupilla Katia e, durante una diretta, ha così commentato: “Io ho trovato assurda la presenza di Katia Ricciarelli l’altra sera a cantare l’Ave Maria. Perché è semplice andare a cantare l’Ave Maria in televisione.

C’è un cachet dietro, scusate, ma io non riesco a vedere nulla di buono. Era molto più giusto, più puro e più semplice condividere un momento così con una persona, a cui io voglio personalmente bene. Io e il mio compagno Lorenzo, ma anche Aldo (Montano, n.d.r.) che era con noi al tavolo, Gianmaria Antinolfi… “.

L’ex reginetta d’Italia ha poi continuato concludendo con queste frasi: “Può anche darsi che lei abbia avuto un impegno realmente, io adesso non ci credo… Mi dà fastidio quando un personaggio, che ha fatto del male a me personalmente, ma anche ad altre persone, viene omaggiato in questa maniera. Lo trovo veramente anti-televisivo “.