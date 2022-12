Tragedia Maurizio Mattioli: tragico incidente e il lutto tremendo, un dramma senza fine

Maurizio Mattioli, amato attore italiano, ha parlato di un tremendo lutto che lo ha colpito e che ha superato con fatica dopo tanti anni. L’attore ha raccontato il suo dramma, parlando anche di un terribile episodio accaduto quando era molto giovane.

Di recente Maurizio Mattioli non è apparso molto sulle scene, ma non c’è da stupirsi: l’attore non ama particolarmente apparire e far parlare di sé, e si limita a fare il suo lavoro nel migliore dei modi. Nonostante la sua riservatezza è una persona molto seguita e amata.

Oggi, a 71 anni, l’attore fa una vita molto privata e raramente appare in televisione. L’ultimo film in cui è apparso è stato Lockdown all’italiana di Enrico Vanzina, del 2020, in cui si cercava di sdrammatizzare la terribile situazione della pandemia. Mattioli è anche un bravissimo doppiatore che ha esercitato il suo talento in decine di film per il cinema e d’animazione.

Maurizio Mattioli: “Mi è cascato tutto addosso”

L’attore, doppiatore e comico è molto conosciuto per i suoi film: pensate che ha recitato a circa 90 film per il cinema. Molti lo conoscono per il suo ruolo di Augusto Cesaroni ne I Cesaroni, oppure nel film Un’estate ai Caraibi e nella fiction Un ciclone in famiglia. Ha anche recitato a teatro, ad esempio nello spettacolo Un paio d’ali del 1997 e Rugantino del 1998.

Mattioli non racconta mai granché di sé, ma ci sono state alcune volte in cui si è aperto e ha parlato della sua vita privata. Durante un’intervista, in particolare, ha raccontato del terribile lutto che è stato chiamato ad affrontare, un dolore che ancora fatica ad accettare.

Era il 2004 quando sua moglie Barbara Divita venne a mancare dopo essere rimasta paralizzata per sette anni a causa di un incidente stradale. I due erano sposati dal 1977 e non avevano avuto figli. “L’incidente di mia moglie è stato un colpo terribile, mi è cascato tutto addosso”.

Dopo l’incidente infatti la loro vita è cambiata irrimediabilmente, fino a quando purtroppo la donna è venuta a mancare. Per l’attore è stata una tragedia immensa dopo aver sofferto per tutti quegli anni.

Maurizio Mattioli è stato anche arrestato per spaccio di cocaina, nel 1995, ed è rimasto per un mese nel carcere di Poggio Reale. Un anno dopo è stato assolto. “Un mese a Poggio Reale e da incensurato, assolto in primo grado dopo appena quindici minuti di processo. Una follia totale. E una batosta che poteva azzerarmi. Io ero solo un cretino che qualche volta l’ha provata, mai venduta, mai spacciata, come poi hanno capito gli inquirenti” ha raccontato.