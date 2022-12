Elisabetta Gregoraci, la drastica decisione arriva in queste ore. Non ne può più e dice basta

Elisabetta Gregoraci ha preso una decisione definitiva per la propria vita e ha fatto una confessione nel corso di un’intervista che lascia tutti senza parole. Ecco cosa è successo.

Dagli inizi del 2000 ad oggi dopo il Grande Fratello, sono arrivati a pioggia molti reality show ai quali hanno preso parte diversi personaggi dello spettacolo, anche insospettabili che di certo hanno optato per questa scelta per risollevare le sorti della propria carriera.

Per esempio Elisabetta Gregoraci l’anno scorso ha partecipato al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini e come ricorderete la showgirl in quella occasione ha molto fatto parlare di sé per il flirt avuto con l’attuale compagno di Giulia Salemi, Pierpaolo Petrelli. Proprio in quella edizione a suscitare scalpore fu una sua frase durante una discussione: “Ma che ne sai?!” che poi è andata virale ed è stata poi stampata su alcune T- Shirt firmate con il suo nome. Ma dopo questa esperienza che cosa ha fatto e come è proseguita la sua vita?

Elisabetta Gregoraci è una delle presentatrici più amate dal pubblico. Nonostante il grande successo per la sua carriera, la vita privata non è sempre stata facile. Sono state tante le delusioni d’amore che ha dovuto affrontare e, oggi, torna a consolarsi tra le braccia dell’unico amore della sua vita.

Elisabetta Gregoraci, grazie alla sua tenacia e alla sua dedizione, è stata in grado di costruirsi una carriera importante all’interno del mondo dello spettacolo. Non solo una donna con grande capacità di mettersi in gioco, ma anche con una grande sensualità è uno straordinario fascino. Come sappiamo grazie a queste sue qualità anni fa la showgirl si è conquistata il cuore dell’imprenditore Flavio Briatore.

Una relazione molto discussa quella tra i due anche a causa della loro differenza di età, tuttavia l’amore è andato avanti e dalla loro storia d’amore è nato anche un figlio, Nathan Falco Briatore. La coppia è stata molto spesso al centro dei riflettori, anche quando la loro relazione si era ormai conclusa. Elisabetta Gregoraci e Briatore mantengono ancora un rapporto pacifico, proprio per il bene del figlio, dopo essersi separati consensualmente nel 2017.

Con suo figlio Nathan Falco, Elisabetta condivide molti viaggi, in giro per il mondo e i due hanno un rapporto bellissimo.

Come vi abbiamo raccontato la sua esperienza al GF Vip ha fatto molto discutere per la sua relazione con Pierpaolo Petrelli, concorrente anche lui. Ci sono stati una serie di tira e molla finché i due non hanno preso strade diverse, finché lui non ha iniziato una relazione con Giulia Salemi, ancora in corso.

Cosa ci ha guadagnato dal GF Elisabetta Gregoraci

Per ogni puntata del GF la showgirl ha incassato circa ventimila euro a settimana e a quanto pare questo compenso è pattuito in base alla popolarità del vip in questione. In seguito alla popolarità raggiunta dopo la sua partecipazione al reality, Elisabetta ha prodotto una linea di magliette con su stampata una delle frasi più iconiche da lei pronunciate “Ma che ne sai?”.

Le magliette sono state messe in vendita sul sito di 3rebound, di Francesco Bettuzzi il suo ex fidanzato. Qualcuno ha detto che la Gregoraci avrebbe rubato l’idea alle fan e questa ipotesi è stata avallata dal fatto che Dagospia ha raccontato che le sue fan avevano regalato a Elisabetta Gregoraci una maglietta identica a quella che lei poco dopo a iniziato a vendere.

Recentemente a Nuovo Tv, Elisabetta Gregoraci ha rivelato qualcosa che ha sorpreso davvero molto i fan. A quanto pare la showgirl e ex modella ha rifiutato ogni proposta di nuove partecipazioni a eventuali altri reality show: “Me l’hanno proposto un altro reality show, ma il GFVip può bastare”. Oggi conduce con soddisfazione Battiti Live.