“Kate ubriaca…”: le foto fanno il giro del mondo, scandalo a Buckingham Palace. È bufera

Harry e Meghan si sono resi protagonisti e in un certo senso agenti di uno scandalo che riguarda la famiglia reale e che parte dalle rivelazioni fatte nel documentario Harry e Meghan appena rilasciato da Netflix e nel quale vengono raccontate molte cose, tra queste un attacco diretto a Kate Middleton.

Con questo documentario Harry e Meghan stanno certamente creando scompiglio nel Regno e all’interno di esso vi sono dei contenuti che non riguardano solo la coppia in questione ma anche le persone a loro collaterali e tra queste ci è capitata anche Kate Middleton la quale è stata oggetto di una frecciatina piuttosto specifica rivolta alla futura Regina. Ma di cosa si tratta? A quanto pare nel documentario vengono mostrate, tra le altre cose, delle fotografie che vedono Kate Middleton ubriaca.

Come abbiamo detto in questi ultimi mesi i rapporti tra i Duchi di Sussex e la Royal Family sono molto freddi e difficilmente potranno risolversi le cose, specialmente dopo l’uscita di questo documentario. Harry e Meghan sono ancora molto rancorosi verso la famiglia reale. Nel documentario i due si sono lasciati andare a una serie di confessioni e rivelazioni che tra l’altro mettono in luce non solo Kate, ma anche tutti gli altri componenti della famiglia.

Nel docu-film Netflix ci sono delle foto risalenti a diversi anni fa dove Kate Middleton è evidentemente ubriaca. Era il 2007, quando Kate frequentava ancora la St. Andrews, ma per molto tempo non hanno ancora circolato, fino al 2018 quando sono state rese pubbliche.

Harry e Meghan attaccano Kate

Qualcuno pensa che vi siano delle precise intenzioni da parte di Meghan e Harry di rovinare l’immagine pubblica della futura Regina, così da metterla in cattiva luce, dal momento che lei è sempre impeccabile e sembra non sbagliare mai un colpo.

Qualcuno sostiene perfino che sia stata la stessa Meghan ha progettare tutto con questo preciso obiettivo. Ormai è chiaro che tra le due non corra buon sangue e quanto appreso dal documentario evidentemente esiste anche una rivalità dal momento che Kate sembra essere sempre stata la rivale.

Ricordiamoci che Meghan Markle era un’attrice e le attrici hanno questo brutto vizio di voler stare sempre al centro dell’attenzione e per questa ragione forse da parte sua Meghan ha maturato una forma di competizione con Kate che di fatto le ha sempre rubato la scena.

Per questo motivo la duchessa avrebbe deciso di mostrare nel documentario una Kate inedita e ben diversa dalla Kate impeccabile a cui siamo abituati. Ma questa mossa, calcolata o meno che fosse non ha sortito gli effetti che ci si aspetterebbe, bensì ha solo provocato la solidarietà di molti verso Kate, tutti hanno considerato infatti che il comportamento dei duchi è stato davvero poco corretto. Kate agli occhi dei sudditi appare comunque come la perfetta Principessa del Galles.

E Kate? Qual è stata la sua reazione? Sembra che la cosa non l’abbia lasciata indifferente e dicono che voglia ricambiare il favore e diciamoci la verità i Duchi stanno tirando troppo la corda ultimamente e per quanto vogliano mantenere un certo rigore gli altri membri della famiglia si stanno stancando.

Naturalmente le critiche sono arrivate a pioggia per il documentario di Harry e Meghan e certamente chi ci guadagna è sicuramente Netflix. Chi ha visto il documentario sostiene che da parte dei Duchi ci sia stato un chiaro tentativo di mettere in cattiva luce i parenti e stare loro sotto i riflettori. Solo una volta Meghan si è mostrata sofferente ed è stato quando ha parlato del suo legame con Thomas, suo padre e in quella occasione ha davvero esposto i suoi sentimenti.