Gianni Sperti, dopo anni svelato il vero motivo della separazione da Paola Barale: “Brancolavo nel buio”

Sono passati alcuni anni dalla separazione tra Gianni Sperti e Paola Barale eppure se ne parla ancora e di recente sono venuti a galla alcuni retroscena significativi che mettono luce su quanto accaduto nella coppia.

Gianni Sperti è uno dei volti più noti della televisione italiana con un carattere forte ma anche simpatico ha raggiunto il favore del pubblico di canale 5 prima come ballerino e poi come opinionista fisso del programma di punta Uomini e donne.

La sua presenza nel mondo della televisione è iniziata ormai diversi anni fa, ed il suo ruolo di opinionista è diventato sempre più centrale all’interno delle economie di un programma che nel corso degli anni ha conquistato il pubblico.

Nel corso degli anni il famoso opinionista di Uomini e donne, Gianni Sperti ha conquistato l’interesse del pubblico proprio grazie alla sua partecipazione al rinomato programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Con il trascorrere del tempo i telespettatori hanno iniziato a essere curiosi della vita privata di Gianni, in molti infatti hanno iniziato ad “indagare” per scoprire quanto più dettagli possibile.

Gianni, come molte celebrità ha deciso di mantenere la massima riservatezza sulla sua vita privata e di non rendere pubblica la sua quotidianità. Inoltre sono davvero poche le informazioni trapelate circa la sua vita sentimentale. Proprio per questo motivo infatti sono numerosi i dubbi che si pongono in molti sulle sue relazioni.

Negli ultimi tempi si è parlato della sua ultima relazione, resa ufficiale da lui stesso con una foto inaspettata pubblicata da lui stesso sui suoi profili. Ma tornando invece alla sua storia più famosa, in molti si chiedono ancora cosa sia accaduto tra Gianni Sperti e Paola Barale.

Le ragioni del divorzio. Ecco cosa è successo

A quanto pare c’è un mistero intorno a questa separazione perché non se n’è mai parlato veramente fino a quando lo stesso Sperti non ha deciso di chiarire tutti i dubbi dei fan circa la sua separazione da Paola Barale.

I due si sono conosciuti dietro le telecamere quando lui era ballerino nel programma di barzellette La sai l’ultima? Dove Paola Barale era ospite. In quel periodo i due vissero un vero e proprio colpo di fulmine, finché nel 1998 non decisero di sposarsi, coronando il loro sogno d’amore, purtroppo però la loro storia finì nel 2002.

Si è detto che questa fu una decisione presa in comune accordo, ma in realtà pare che fu la Barale a optare per la separazione perché sembra che fosse Sperti a non voler allargare la famiglia. Questa ipotesi non è stata confermata né smentita, ma di certo nelle interviste Sperti ha spesso dichiarato di aver passato un periodo davvero brutto quando ha divorziato: “Il momento più duro della mia vita. Mi sforzavo di dare un senso alla vita, di cercare una nuova direzione, ma brancolavo nel buio”.

Ma qual è il rapporto attuale tra Paola Barale e Gianni Sperti? Anche in questo caso è stato l’opinionista a dare una risposta rivelando che tra loro non ci sono più contatti da anni: “A distanza di 9 anni, penso e mi chiedo: è giusto litigare e arrivare a odiare la stessa persona a cui hai giurato amore eterno sull’altare? Lo trovo assurdo. Bisognerebbe provare a tornare indietro, ammettendo che non si va più d’accordo, sforzandosi di diventare più amici di prima. Mi dispiace molto non poter più parlare con lei”