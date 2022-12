Vanessa Incontrada commovente: “più si va avanti più è difficile” | Confessione strappalacrime

Vanessa Incontrada è una conduttrice ed attrice spagnola che da moltissimi anni è una presenza fissa nei programmi televisivi italiani. La donna ai microfoni di Verissimo ha fatto delle dichiarazioni sulla sua vita privata che hanno stupito tutti.

Vanessa Incontrada si è confessata ai microfoni di Verissimo sulla sua vita privata raccontando il delicato momento che la donna sta passando. l’Incontrada è davvero una delle conduttrici più apprezzate nel panorama televisivo italiano.

Dopo aver iniziato la sua carriera come modella in Spagna a 17 anni, Vanessa Incontrada è diventata un’importante presentatrice grazie alla conduzione di programmi come Zelig per svariati anni insieme a Claudio Bisio con cui forma un duo artistico davvero esilarante.

L’Incontrada, poi, si è anche gettata nella carriera di attrice e anche qui rendendosi protagonista di numerose fiction e film. Dal punto di vista sentimentale Vanessa è sicuramente serena ma ha affrontato non pochi cambiamenti.

Si è lasciata recentemente con il suo storico compagno Rossano Laurini con il quale ha condiviso oltre quindici anni di vita insieme. Con lui, poi ha avuto un figlio Isal che è ormai un ragazzino di quattordici anni. Rossano e Vanessa, nonostante le differenze, sono rimasti in buoni rapporti proprio per rispetto e per amore di loro figlio.

In merito a ciò la conduttrice ha dichiarato ad Oggi: “Con Rossano è un momento di grande riflessione. Ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente. La ‘fine’ non ci sarà. Poi se un giorno subentrerà un’altra persona, troveremo un altro modo per volerci bene. Ma non ci penso, non vivo nel futuro”.

Insomma, non è chiaro se la porta verso la riconciliazione sia completamente chiusa ma i due hanno per ora almeno preso strade diverse sebbene saranno per sempre uniti da Isal.

Le dichiarazioni a Verissimo

Ospite nel salotto televisivo di Verissimo, Vanessa Incontrada ha confessato qualcosa di molto personale che denoto un desiderio importante. A Silvia Toffanin, con grande commozione e speranza ha dichiarato: “Avere un altro figlio è un mio grande desiderio. Se Dio vorrà, mi piacerebbe”.

E ha aggiunto: “Ho proprio questa voglia di rivivere quello che ho vissuto con Isal, che ormai ha 14 anni e ha la sua autonomia. Ho comunque un’età e più si va avanti e più è difficile”.

Rispetto alla vita con suo figlio Isal e a quanto il piccolo sia diventato un giovane uomo ha affermato: “Quando lo accompagno a scuola, ad esempio, mi chiede di lasciarlo ad un chilometro di lontananza, in modo che i suoi compagni non mi vedano. Lo devo lasciare all’edicola e poi va a piedi. Adesso, poi, vuole il motorino, per ora gli ho detto di scordarselo, ma alla fine glielo darò. Sta crescendo, ma per me resterà sempre il mio bambino”.

Con Isal, quindi, Vanessa è serena ma il suo sogno nel cassetto sarebbe diventare nuovamente mamma e l’età per adesso non la spaventa per nulla.