Sophie Codegoni, “Divento mamma ma la carriera viene prima… ” | È subito polemica per la dichiarazione forte

Sophie Codegoni ha recentemente annunciato di aspettare il primo figlio dal compagno Alessandro Basciano mandando in visibilio i fan della coppia che li ha amati sin dal loro incontro al Grande Fratello. L’influencer, però, rispondendo ai followers su Instagram ha fatto delle dichiarazioni che hanno lasciato tutti senza parole.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno annunciato di aspettare un figlio solo qualche settimana fa. La conduttrice e influencer è riuscita a tenere nascosta la gravidanza fino a quasi il quinto mese per sicurezza e scaramanzia.

Codegoni e Basciano che per i social formano i cosiddetti #basciagoni, si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello esattamente un anno fa e subito tra loro è scoppiata la scintilla. Nel giro di poco tempo sono riusciti a consolidare il rapporto tanto da diventare presto genitori.

I due, ospiti a Verissimo, hanno perfino scoperto il sesso del futuro nascituro tramite un bellissimo gender reveal party nello studio di Silvia Toffanin. Sophie e Alessandro saranno genitori di una meravigliosa femminuccia con grandissima gioia di tutti.

Sempre attiva sui suoi social la Codegoni ha approfittato di un po’ di tempo per poter parlare un su Instagram con i suoi follower e raccontare come sta vivendo questi mesi di attesa. Un’ affermazione ha fatto particolarmente discutere ma vediamo di che si tratta.

Le parole di Sophie Codegoni su Instagram

Sophie ha parlato con i suoi followers e ha risposto ad alcune curiosità circa la sua gravidanza. In primis ha confessato di non aver avuto particolari problemi di salute: “Devo dire che puntina – così Sophie e Alessandro chiamano la bambina – è stata davvero un angelo. In 5 mesi mai avuto una nausea o malessere fisico.

I primi 3 mesi però ero sempre super nervosa, permalosa e molto gelosa. E poi avevo sempre tanta fame, mangiavo anche quando ero sazia, non riuscivo a smettere. Invece ora sto iniziando a soffrire tanto la macchina e un po’ di dolorini fastidiosi zona vescica (secondo me sta puntando i piedini)”.

Attualmente la Codegoni non sente ancora scalciare la piccolina nella pancia e chiedendo il parere del medico ha comunque capito che era tutto nella norma. Rispetto, invece, alla considerazione di un followers in cui dice: “Siete solo da ammirare perché alla carriera avete preferito la famiglia e l’amore”, Sophie ha replicato esprimendo un punto di vista molto particolare.

Ecco cosa ha detto: “Non credo che lavoro e famiglia si escludano. Non ho mai visto il fatto di diventare mamma come un limite per realizzare i miei obiettivi o un blocco per il mio lavoro, infatti mi sto impegnando tanto in questo periodo. E in questi mesi mi dedicherò, visto che sarò anche più stanca, ad altri progetti visto che ho finito di registrare.

Poi prenderò lezioni di recitazione e mi preparerò per settembre. Ci saranno tanti sacrifici, avremo uno stile di vita diverso ma non ho mai valutato la possibilità di stoppare o rallentare la mia carriera”.

Per la Codegoni, quindi, non è necessario rinunciare alla carriera per diventare madri: anzi la chiave per la felicità sembra essere proprio l’unione dei due universi.