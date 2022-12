La nuova gravidanza di Kate imbarazza William: “non dovresti avere il quarto”. Trema la monarchia

La Principessa del Galles potrebbe essere incinta, ma questa volta non è una lieta notizia. Soprattutto per il marito William.

Mentre da un lato abbiamo i battaglieri Harry e Meghan, sempre pronti a lanciare frecciatine e pesanti attacchi contro la loro stessa Famiglia Reale, dall’altro lato abbiamo uno scoop sensazionale: Kate Middleton potrebbe essere incinta del quarto figlio.

Tuttavia, questa notizia porterebbe scompiglio nella vita di William. Le voci su questa presunta nuova maternità hanno iniziato a girare prima della morte della Regina Elisabetta II, quando i Principi del Galles lo avrebbero annunciato alla Regina, poco prima che ella esalasse l’ultimo respiro.

Questa notizia non è stata ancora confermata, però si può notare come Kate sia splendente e luminosa durante i suoi ultimi appuntamenti pubblici; benché i suoi compiti a Corte siano diventati sempre più importanti ed impegnativi per il suo nuovo ruolo a Palazzo, e che sia costretta, assieme all’amato marito, ad affrontare i continui colpi bassi inferti da Henry e Meghan, soprattutto riguardo la nuova serie Netflix alla quale stanno lavorando.

Durante il concerto di Natale, Kate indossava uno splendido abito rosso e nella cartolina di Natale, la vediamo sorridente e felice con la sua famiglia. Insomma, una nuova Kate, sempre lieta e luminosa, che potrebbe avere in serbo un regalo speciale per tutta la sua famiglia.

Inoltre, la Middleton ha postato su Instagram una sua foto che la ritrae con William al gala di Boston e questo ha fatto accrescere i pensieri su una possibile quarta gravidanza. Per l’occasione, la Principessa del Galles ha indossato un delizioso abito verde e nella foto ha scelto di mettere le mani sul grembo. Che questo gesto indichi una possibile lieta presenza al suo interno? Gli esperti delle questioni reali non ne sono ancora convinti.

L’esperto di Corte Chris Ship sostiene che un eventuale quarto figlio metterebbe in pericolo la linea di governo che William ha deciso di percorrere. Chris, a ITV, ha affermato che l’ampliamento della famiglia andrebbe contro l’idea di William di avere una Monarchia più limitata e il suo impegno di sostenere e proteggere il pianeta.

Con queste parole, Ship ha spiegato il dilemma: “William sta facendo sempre più campagne sulle questioni ambientali. Ma molte persone ricordano che, nell’interesse del pianeta, non dovresti avere quattro figli. Sono sicuro che William si esporrebbe a critiche se ne avesse un quarto”.

Comunque, la possibilità di un quarto erede non sarebbe del tutto da escludere. D’altronde, anche la defunta Regina Elisabetta II ha avuto quattro figli; anche se, al giorno d’oggi, una famiglia numerosa non è così scontata.

William e Kate, ora come ora, sono molto impegnati per via dell’incoronazione di Carlo che avverrà a maggio 2023 e, quindi, i loro sforzi sono tutti proiettati su questo evento così importante. E poi, lo stesso Re Carlo III desidera una Monarchia più snella, con pochi membri reali effettivi, tra cui gli immancabili William e Kate. Per non farsi mancare nulla, ci sono ancora le discussioni e i litigi aperti con Henry e Meghan, che sembrano non avere la minima intenzione di seppellire l’ascia di guerra nemmeno nel 2023.