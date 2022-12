Tutte le bugie di Harry e Meghan nella serie Netflix: “Assurdità, non è mai successo” | arrivano le smentite

Tutti parlano del docufilm targato Netflix “Meghan & Harry”, che racconta, appunto, la vita dei due Sussex. Ecco le riflessioni degli esperti che hanno studiato attentamente le prime tre puntate rilasciate dalla piattaforma streaming.

Sono uscite solo le prime tre puntate del docufilm di Netflix “Meghan & Harry”, ma è già sulla bocca di tutti.

Tra pochi giorni usciranno anche le altre tre e nell’attesa riportiamo le evidenze degli esperti che hanno studiato attentamente puntata per puntata. Ecco cosa hanno raccontato i due ribelli sposini reali tra le righe della loro docuserie Netflix.

Tutte le bugie di Harry e Meghan

L’obiettivo era sicuramente raccontare “la loro verità” senza interferenze esterne o interne quali la famiglia di Harry.

Da un sondaggio del The Mail On Sunday emerge che il 44% dei sudditi sarebbe favorevole alla perdita dei titoli nobiliari di Harry e Meghan. Tra i tanti, Sir Iain Duncan Smith, ex leader del partito conservatore, ha dichiarato che la presenza della coppia non sarebbe gradita nemmeno durante un momento importate come l’incoronazione di Carlo.

Il docufilm Harry & Meghan porta alla luce foto inedite della coppia, che non erano mai emerse sul web. Alcune di queste avrebbero fatto infuriare la moglie di William, Kate Middleton, che non ha un buon rapporto con i due fuggitivi. Il motivo? Le foto la mostrerebbero ubriaca quando era molto giovane, rovinando la sua reputazione da reale.

Secondo quanto rivelato dai tabloid inglesi, nel docufilm i due protagonisti avrebbero una bugia che riguarda proprio il loro primo incontro. I due avevano raccontato nella prima intervista rilasciata alla BBC risalente al 2007 che degli amici in comune avevano organizzato per loro un incontro al buio.

Nella serie, invece, rivelano di essersi conosciuti tramite i social, precisamente attraverso un video dell’attrice di Suits postato su Instagram.

Meghan ha poi spiegato di essersi sentita persa e abbandonata, in quanto la Royal Family non l’ha accolta spiegandole come comportarsi in una famiglia reale alla quale lei non apparteneva, motivo per cui si è sentita più volte fuori luogo e inadatta.

A smentire queste dichiarazioni, però, ci avrebbe pensato il Sunday Times, secondo cui Meghan avrebbe rifiutato di incontrare i numerosi esperti di etichetta reale che le erano stati proposti. La Markle, infatti, ne avrebbe incontrati solamente due.

Tra le tante smentite, anche quella del The Telegraph che riguarda il loro matrimonio. La duchessa dichiara di non aver potuto invitare la nipote Ashleigh Hale, ma in realtà sembra che la famiglia reale non abbia avuto nessun potere sulle partecipazioni.

Anche il giornalista italiano Antonio Caprarica su FanPage ha dichiarato che la tesi era inconsistente, quanto il tentativo di accostare l’immagine di Meghan a quella di Lady Diana.