Alessia Marcuzzi dichiara: “A tempo debito lo farò”, confessione inaspettata che spiazza tutti

Alessia Marcuzzi, da ormai alcuni anni lontana dalle scene, è pronta a tornare e lo fa con una notizia incredibile. I fan sono rimasti senza parole di fronte alla novità che la conduttrice ha preparato: ne vedremo delle belle!

Alessia Marcuzzi sta per tornare in grande stile e le sue ultime dichiarazioni lo confermano. La storica conduttrice Mediaset ha fatto parlare di sé per via delle ultime notizie che la riguardano: i fan non potrebbero essere più contenti. Ecco che cos’ha in serbo per gli spettatori.

La conduttrice è stata al timone di trasmissione storiche come il Festivalbar, il Grande Fratello, Le Iene, Scherzi a parte, Temptation Island e L’isola dei famosi, che senza di lei non sarebbero mai stati gli stessi. Ormai è più di un anno che la Marcuzzi non si vede sulle scene: la conduttrice si era presa un periodo sabbatico per stare con la famiglia e riflettere sulla sua carriera.

Alessia Marcuzzi e l’annuncio inaspettato

Molti telespettatori hanno sentito la mancanza di Alessia Marcuzzi sulle loro televisioni: il suo sorriso e la sua simpatia ci hanno accompagnato per tanti anni e, da quando ha abbandonato Mediaset, ha lasciato un vuoto incolmabile. Ma ecco che le ultime notizie parlano di un suo ritorno: una notizia che ha lasciato tutti senza parole.

Qualcuno si ricorderà di Boomerissima, il programma che la Marcuzzi aveva proposto alla Rai ma che non aveva però mai visto la luce. La trasmissione era prevista in onda lo scorso 22 novembre, ma qualcosa è andato storto e il suo inizio è slittato a data da destinarsi. La delusione dei fan era stata tangibile: in tanti si aspettavano un ritorno sulle scene della conduttrice, e alla fine era sfumata anche l’ultima speranza.

Ebbene, adesso potete finalmente rallegrarvi: Boomerissima si farà e andrà in onda a partire dal prossimo 10 gennaio. Ormai è ufficiale: la Rai stessa lo ha confermato e la Marcuzzi è pronta a riprendere il timone del programma per accompagnare le serate degli italiani.

Maurizio Costanzo ha voluto fare i suoi migliori auguri alla donna e, sul settimanale Nuovo, ha detto: “A tempo debito, dimostrerà tutto il suo valore di conduttrice. È una conduttrice molto amata dal pubblico, quindi sicuramente tante persone aspettano che torni in onda”. E sarà sicuramente una grande festa il suo ritorno, vista l’attesa che c’è.

La trasmissione era stata rimandata a causa di problemi con la location: la Marcuzzi, al contrario di alcune indiscrezioni, non c’entrava nulla. Ora i fan della conduttrice possono stare tranquilli: ben presto, dopo le feste natalizie, potranno rivedere la loro beniamina in tv.