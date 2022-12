Si mette male al Gf Vip, un altro positivo: “È ridicola questa cosa!” | l’assurda giustificazione

Una costante in questo Grande Fratello Vip è stato il Covid: oggi, dopo lo scandalo del virus nella casa, un altro vippone è risultato positivo al tampone molecolare. Ecco di chi si tratta.

Nonostante il successo mediatico, questa edizione del Grande Fratello Vip – programma condotto da Alfonso Signorini – è stata piuttosto tormentata: prima il caso Bellavia, che ha sommosso il web, poi il Covid. E se pensate che fosse stato solo uno il caso di vippone positivo, vi sbagliate. Oggi ne salta fuori un altro e gli utenti continuano a farsi domande sulle dinamiche in casa. Ecco di chi si tratta.

Un altro positivo al Gf Vip

“Ha il Covid”, dice Alfonso Signorini e il web torna su tutte le furie, domandandosi come facciano a non esserci controlli nella casa più spiata d’Italia.

A tornare al centro dei riflettori è proprio lei, Ginevra Lamborghini, ancora una volta protagonista di questa edizione.

Ricordiamo che la sorella di Elettra è stata espulsa dal programma per aver pronunciato pesanti frasi nei confronti di Marco Bellavia che, secondo la produzione, avrebbero incitato all’odio e al bullismo.

La sua uscita dalle scene è stata drammatica, infatti, è tornata in studio piangendo, quasi nel mezzo di un attacco di panico.

Nonostante l’espulsione, Ginevra è stata riammessa negli studi di Cinecittà per seguire la diretta ed è tornata nella casa del GF Vip per salutare i compagni e avere un chiarimento con Antonio Spinalbese, con il quale stava per nascere un amore.

Dopo l’espulsione si è tanto parlato di lei e ancora oggi resta al centro dell’attenzione, questa volta perché è risultata positiva al Covid. Ad annunciarlo è stato proprio Signorini durante la diretta, giustificando la sua assenza in studio. In oltre, era previsto un suo ingresso in casa.

Non tutti, però, credono a questa versione: molti utenti hanno scritto sui social della pagina ufficiale che Ginevra sta fingendo per posticipare il suo incontro-scontro con Antonino Spinalbese. Arrabbiatissima, Ginevra ha deciso di rispondere agli utenti del web con queste parole:

“Parliamo di cose serie e non di freg**ce. Qui c’è scritto ‘positivo’, ok? Non vi basta?. Mi rendo conto che è ridicola questa cosa ma così almeno mettiamo a tacere qualcuno”, ha chiosato la sorella di Elettra.

Ora il web ha la prova che non sta posticipando l’ingresso, ma tutti si chiedono cosa dirà ad Antonino e come andranno a concludersi le cose, dato che il loro rapporto è rimasto indefinito per tutto questo tempo.

Che sia arrivato il momento della svolta? Non ci resta che aspettare e vedere come si svilupperanno le cose.