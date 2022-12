“Ecco perché non si sono sposati…” Finalmente salta fuori la verità su Carlo e Camilla

Vi siete mai chiesti perché Re Carlo e Camilla Parker non si siano mai sposati da giovani? Oggi salta fuori il vero motivo che spiega tutto.

Camilla Parker e Carlo, oggi Regina consorte e Re d’Inghilterra, si conoscevano già da anni prima che la loro relazione diventasse ufficiale e facesse parlare tutto il mondo. I due si sono sempre desiderati ma hanno aspettato anni prima di uscire allo scoperto e convogliare a nozze. Come mai questa decisione? Avrebbero potuto farlo già da giovani. Ecco qual è il reale motivo.

Perché Carlo e Camilla non si sono sposati prima

Che piacciano o non piacciano, è indubbio che Carlo e Camilla siano legati da un fortissimo affetto che per anni li ha tenuti vicini e gli ha permesso di superare i periodi più turbolenti della loro vita.

Infatti, prima di essere “socialmente” apprezzati c’è voluto del tempo, soprattutto a seguito della drammatica morte di Lady Diana che ha sconvolto e rattristito il mondo intero.

I due, dopo essere usciti allo scoperto, si sono sposati con rito civile in quanto entrambi erano già stati sposati in precedenza. Negli anni, però, in molti si sono domandati per quale motivo non abbiano scelto di sposarsi prima, quando entrambi erano giovani e liberi.

Il loro amore è stato ufficializzato legalmente soltanto nel 2005, ma la loro storia era iniziata oltre trenta anni fa.

A spiegare il perché di questa decisione è stata la nota biografa di corte Sally Bedell Smith, che ha svelato un inedito retroscena. L’esperta racconta della relazione extra-coniugale tra Camilla Parker e Carlo, affermando che era stata la Regina Elisabetta a riportare Carlo sulla retta vita, evitando che compiesse gesti impropri.

Rispetto alla principessa del popolo, Camilla rappresentava una figura poco aristocratica e troppo navigata per stare al fianco di Carlo e diventare, un giorno, regina di diritto.

Quando poi Carlo si è arruolato nella marina militare reale i due si sono allontanati, smorzando la tensione che si era creata in quegli anni.

Proprio mentre il principe era lontano da pericolose tentazioni, il papà di Camilla ha pubblicato un falso annuncio di fidanzamento che vedeva come protagonista la figlia insieme Andrew Parker Bowles, che – per non fare brutta figura – chiese poi la mano di Camilla.

Ed ecco che l’amore tra Carlo e Camilla fu posticipato per anni, almeno in pubblico. Infatti, nonostante i reciproci matrimoni, i due continuarono ad avere una relazione extraconiugale per anni. Come disse la regina del popolo, il loro era “un matrimonio troppo affollato”.