Vi ricordate Morena Zapparoli, vedova di Funari? La sua vita è stravolta completamente

Vi ricordate Morena Zapparoli? È sparita dalle scene da anni, ecco che fine ha fatto la vedova dell’indimenticabile Gianfranco Funari.

Showman, mattatore e conduttore televisivo, Gianfranco Funari è scomparso nel 2008 all’età di 76 anni.

Tutti lo ricorderanno per la sua vita di successi, sempre affiancato – anche nella malattia – dalla sua amata moglie, Morena Zapparoli. Da quando è deceduto Funari, non si è più sentito parlare di lei. Ecco che fine ha fatto.

Una nuova vita

Morena ha debuttato nel mondo della tv al fianco di suo marito attorno agli anni 2000. Durante la sua carriera ha partecipato a programmi di successo che l’hanno portata ad essere super apprezzata dal pubblico.

Funari, dal canto suo, è stato un indimenticabile conduttore con uno stile estremamente personale che l’ha sempre caratterizzato.

Poco prima di morire, nel 2005, durante un’intervista Funari ha lasciato un importante appello in cui dice ammetteva di essere a un passo dalla morte: “Ho cinque by pass, ragazzi, vi prego, non fumate. Non fumate!“.

Cosa fa oggi Morena Zapparoli

Tornando a Morena Zapparoli, nel corso della sua carriera si è occupata principalmente di interviste politiche, per poi condurre La natura della salute, su Odeon Tv. Un’esperienza un po’ fuori dalle righe è stata la sua partecipazione al reality tv La fattoria, dove ha raggiunto il podio, piazzandosi al secondo posto:

L’amore che legava Morena e Gianfranco era forte e ha superato diverse turbolenze, tantoché li ha tenuti uniti anche durante la sua malattia.

In un’intervista rilasciata a Teatroemusicanews la donna aveva confessato come si sono incontrati, raccontando la loro storia:

“Lo incontrai quando avevo 4 anni. Vivevo nell’hinterland milanese, io ero in un bar della zona con mio padre, che Gianfranco conosceva bene, e lui disse: ‘Che bella bambina, cresci bene che faccio il giro del mondo e poi ti sposo’”.

“Morena è figlia di un amico, l’ho conosciuta quando era ‘na bambina de cinque anni, le feci un buffetto e glie’ dissi: ‘Quanto sei bella, vado a fare un giro, poi torno e quando torno te sposo’. Sono andato a fare un giro di trent’ anni, sono tornato e per combinazione ci siamo ritrovati”, raccontava invece Funari.

Anche se non si vede più sul piccolo schermo, la carriera della Zapparoli sta continuando a gonfie vele: attualmente è una blogger per Il Fatto Quotidiano, e compare spesso in qualità di ospite in programmi come Mattino 5 e Pomeriggio 5. Inoltre, dal 2011 ha una relazione Antonio Presta.

“All’inizio è stato difficile. Ero spaesata ed era dura sopravvivere ma col tempo grazie all’appoggio dei miei amici, sono riuscita a riacquistare la forza. Gianfranco mi diceva sempre che non dovevo rimanere da sola.

Quella sera ricordo che tra me e lui era nato già un feeling e così abbiamo incominciato a parlare e a ballare insieme. Dopo alcuni giorni mi ha contattato chiedendomi il numero e da lì abbiamo cominciato a frequentarci. Sì, abbiamo deciso di vivere insieme sin da subito”, ha raccontato.