Riccardo Fogli ha lasciato i Pooh per Patty Pravo. Finalmente esce tutta la verità

Questa è una delle storie più discusse del Paese, forse tra le regine del gossip, che ha fatto parlare l’Italia intera, la storia d’amore tra Riccardo Fogli e Patty Pravo.

Quando i due si innamorarono erano all’apice del successo e, malgrado si siano lasciati da tempo, ancora si parla delle motivazioni legate alla separazione di Fogli dai Pooh. Per anni si è detto che centrasse proprio Patty Pravo.

Sono passati tanti anni e malgrado ciò si parla ancora molto della storia d’amore travagliata fra Riccardo Fogli e Patty Pravo, e di certo se ne sono dette tante su di loro, una delle notizie che ha circolato di più è stata senz’altro che fu lei la ragione per la quale Fogli abbandonò i Pooh, determinando per sempre il proprio destino musicale.

Riccardo Fogli è un cantante le cui origini musicali sono note, è stato una delle voci dei Pooh, nonché il bassista della band, ed è diventato nel corso degli anni uno degli artisti più amati della musica italiana. Sicuramente, così come è passata alla storia la band, allo stesso tempo è passata alla storia l’uscita di Fogli dal gruppo che suscitò un certo scalpore. Le motivazioni erano legate, stando a quanto si diceva al tempo, all’amore travolgente che Fogli stava vivendo con Patty Pravo, anche lei all’epoca all’apice del successo.

Ma fu davvero questo il motivo per cui Fogli lasciò il gruppo?

Riccardo Fogli e la passione con Patty Pravo

Come si è detto per anni, tanto da sembrare una sorta di lettera scarlatta per Patty Pravo, sarebbe stata quest’ultima la ragione per cui Fogli avrebbe abbandonato i Pooh. Sembra però che ciò non sia del tutto vero.

Era giugno del 1970 quando Fogli intraprese la carriera da solista lasciando una band che avrebbe fatto la storia della musica, anche se forse allora non poteva prevedere fino a che punto. Il produttore del gruppo, Giancarlo Lucariello, decise in quella occasione di togliere a Riccardo il ruolo di frontman, perché sì Fogli era anche il frontman della band, e di passare questo ruolo a Dodi Battaglia per l’interpretazione di Tanta voglia di lei.

Patty Pravo e Riccardo Fogli all’epoca vissero una travolgente passione ma in quel periodo Fogli era sposato con la sua prima moglie, ma il matrimonio fu scavalcato dalla passione per la Pravo che sposò con rito celtico. Purtroppo, nello stupore generale la coppia si separò non molto tempo dopo, nel 1975.

Negli ultimi anni come sappiamo la carriera musicale di Riccardo Fogli si è un po’ arenata e il cantante si è dato alla partecipazione di alcuni reality show, l’ultimo dei quali è il Grande Fratello Vip, dal quale tuttavia è già stato squalificato per aver bestemmiato.