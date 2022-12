Ezio Greggio: “quelle vite sono in salvo grazie a lui”, ha fatto qualcosa di incredibile

Ezio Greggio è il conduttore più famoso di Striscia la notizia ma la sua è stata una lunga carriera, iniziata con Drive in. Nel corso della sua vita ha fatto tante cose, non solo artistiche ma anche personale al punto che può dirsi orgoglioso di sé per aver salvato migliaia di vite.

Tutti conoscono Ezio Greggio per aver recitato in alcuni film dei fratelli Vanzina, Castellano e Pipolo e più recentemente anche con Pupi Avati. E poi Greggio è famoso per il pubblico televisivo soprattutto per le sue conduzioni di Striscia la notizia, fin da quando il giornale satirico ha aperto i battenti nel 1988.

Ezio Greggio è nato a Cossato, in provincia di Vercelli, il padre era responsabile di un’azienda tessile, mentre la mamma lavorava come operaia nella stessa azienda. I genitori avrebbero voluto per lui una carriera in banca, ma il giovane aspirava già ad una carriera nello spettacolo.

Così racconta gli anni della gioventù: “È vero, mentre facevo l’Università a Torino lavoravo in banca, ma contemporaneamente avevo messo su un’agenzia pubblicitaria ed ero direttore di una pubblicazione sui filati. Ma il chiodo fisso era lo spettacolo, dopo un’esperienza maturata a scuola. Così provai col Derby a Milano e finii nei corridoi di Mediaset dove incontrai Antonio Ricci. I miei ruoli erano talmente corti che dovevo riguardarli con la moviola”.

Il suo esordio in Tv è avvenuto localmente a Telebiella nei primi anni ’70, in seguito l’approdo alle reti nazionali è avvenuto in programmi come La sberla e Tutto compreso ed è qui che iniziò il rapporto artistico e l’amicizia con Gianfranco D’Angelo, è proprio a lui che deve il passaggio alle reti Mediaset con il famoso Drive In dove raggiunse la popolarità.

Una delle sue affermazioni simpatiche e ironiche con cui si è fatto conoscere è: “È lui o non è lui? Certo che è lui!”. A un certo punto della sua vita, però, Greggio ha dovuto affrontare un momento davvero buio, dovuto ad un incidente quasi mortale e alla malattia.

Ezio Greggio come si può vedere dalla sua brillante carriera ci mette sempre tanta passione e tanto cuore in tutto quello che fa e forse non tutti sanno che nel corso della sua vita ha anche fatto tanto del bene, dando il 100% per aiutare le persone che avevano bisogno.

Per esempio tanti bambini nati prematuri e che hanno bisogno nei primi giorni di vita di una costante assistenza medica. Proprio in merito a ciò il conduttore di Striscia si è prodigato per fare qualcosa e fare la sua parte così da offrire una possibilità a chi è meno fortuna.

Dal 12 dicembre Ezio Greggio è tornato con il suo collega storico, Enzo Iacchetti al timone del Tg Satirico di Canale 5 per la loro 29ª edizione di Striscia la notizia. Di Iacchetti, Ezio Greggio ha detto: “Il nostro è un rapporto fatto di complicità e stima”.

In questo periodo Greggio è anche impegnato nella ventesima edizione del Montecarlo Film Festival de la Comédie, un’iniziativa da lui pensata e voluta nel 2001 insieme a Mario Monicelli.

Ezio Greggio e la beneficenza

Ezio Greggio ha compiuto un grandissimo gesto con l’associazione che porta il suo nome. Il conduttore ha fatto una raccolta fondi che gli ha permesso di donare dei macchinari molto importanti per i bambini nati prematuri e tra questi c’erano gli aspiratori polmonari, le incubatrici e tante altre apparecchiature che hanno potuto salvare la vita a 18.000 bambini.

La donazione è andata agli ospedali italiani e a quelli esteri, lo ha raccontato al settimanale Di più: “Mi vengono a trovare tanti ex bambini nati prematuri che adesso sono dei ragazzoni, e mi dicono che sono qui solo grazie alla mia associazione”.