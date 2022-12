Claudia Gerini, il dramma della malattia tenuta segreta per anni. Le sue condizioni di salute

Claudia Gerini confessa finalmente la malattia che la perseguita da anni e che ha enormemente influenzato il suo modo di vivere.

L’attrice Claudia Gerini ha finalmente rivelato qual è il problema di cui soffre da anni e che la fa stare molto male. Nonostante ancora oggi la vediamo sul piccolo schermo partecipa moltissimi progetti importanti nel panorama cinematografico italiano, forse non tutti sanno che la Gerini soffre di una brutta malattia da tempo.

L’attrice è famosa per le interpretazioni fatte durante gli anni in compagnia di Carlo Verdone, ma con l’avvento dei social anche lei è diventata un utente attivo, seguitissima dai fans.

Riguardo la sua vita sentimentale sappiamo che è stata legata sentimentalmente per molti anni al cantante dei Tiromancino Federico Zabaglione. Tale relazione è nata la secondogenita della Gerini, ma dopo diversi anni due hanno deciso di intraprendere strade separate. Nonostante la loro storia d’amore sia finita, ancora oggi sono legati da un bellissimo rapporto.

Ma tornando a parlare della sua salute e forse non tutti sanno che la Gerini a una brutta malattia che la perseguita da anni e che probabilmente non lo lascerà più. Ecco di cosa soffre la bellissima e bravissima attrice.

Il problema di Claudia Gerini

Nonostante Claudia Gerini si mostri sempre sorridente anche attraverso i suoi social con cui aggiorna quotidianamente i suoi fan più appassionati, l’attrice soffre di una brutta malattia che limita pesantemente il suo modo di vivere, persino di andare a cena.

È una malattia piuttosto subdola, che da quando la scoperta a cambiato per sempre la sua vita il suo modo di rapportarsi al cibo.

Dopo aver sofferto di difficoltà digestive continue, l’attrice ha fatto l’amara scoperta: è intollerante al lattosio. Si tratta di un’intolleranza che hai ereditato proprio dalla madre e che ha cambiato per sempre il suo stile di vita e il suo modo di rapportarsi al cibo.

Romana doc, la Gerini non ho mai nascosto quanto le piacesse la buona cucina. Purtroppo per via dell’intolleranza ha dovuto fare delle rinunce che tutt’oggi limitano la sua alimentazione.

Ovviamente non si tratta di una malattia grave ma di un semplice problema di cui soffrono moltissime persone, certo è che essere intollerante al lattosio è molto limitante in quanto si tratta di un enzima presente nella maggior parte dei nostri cibi, soprattutto della cucina mediterranea.

Nonostante questo, negli ultimi anni sono usciti in commercio moltissimi generi alimentari senza lattosio che permettono alle persone intolleranti di non rinunciare a mangiare anche una buonissima pizza con mozzarella, rigorosamente senza lattosio.