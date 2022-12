Pippo Franco è morto! La situazione degenera velocemente e su Tik Tok spuntano le teorie assurde

Pippo Franco, grande comico italiano, è al centro di alcune voci sulla sua morte a dir poco incredibili. Su Tik Tok gira una tesi assurda che sarebbe avallata da alcune prove. Vediamo la storia nei dettagli.

E’ impossibile non conoscere Pippo Franco, grande comico italiano ideatore e presentatore del celebre Bagaglino. Pippo Franco è un vero e proprio camaleonte dello spettacolo italiano: showman, attore, cabarettista, grande protagonista de La Sai l’ultima, si è però sempre di più ritirato dalle scene.

L’uomo, durante la sua carriera, è stato molto versatile ma il suo nome è associato sicuramente alla storica compagnia del Bagaglino della quale Pippo è stato assoluto perno sia a Teatro che in televisione. In questi giorni il suo nome sta girando molto per alcune assurde insinuazioni fatte sul suo conto da una celebre tiktoker.

Secondo queste teorie Pippo Franco sarebbe morto negli anni ’80 e qualcuno di molto simile lo avrebbe sostituito per volontà della Rai che all’epoca, data la sua grande importanza, avrebbe optato per non raccontare al pubblico della scomparsa di Franco.

Ma vediamo meglio i dettagli di questa vicenda raccontati su TikTok da Laura Tanfani.

Le teorie su Pippo Franco

La famosa tiktoker Laura Tanfani ha riportato un’antica speculazione sulla vita di Pippo franco tramite un video esplicativo. Il video è diventato subito virale proprio per l’assurdità della vicenda. Ecco il suo racconto: “Venuto al mondo nel 1940 in quel di Roma, per Wikipedia il nostro protagonista non è morto. Secondo una leggenda, tuttavia, l’attore avrebbe avuto un incidente in Puglia agli inizi degli anni ’80. Nello specifico sarebbe stato ucciso da un contadino perché stava rubando le sue mandorle.

Il contadino voleva denunciare l’omicidio ma alla fine non l’ha fatto perché i vertici Rai non volevano si sapesse. Franco era troppo importante. Così è stato fatto un casting e alla fine si è trovato questo Fulvio Salatino Franco. Sarebbe suo il volto che vediamo dagli anni ’80”.

Ecco che poi spiega le prove a sostegno della storia: “Esistono varie prove a sostegno di questa teoria. Nel 2006 ospitato da Teo Mammucari a Cultura Moderna, Pippo Franco non ha mai né smentito né confermato la cosa. Poi nel 2012 ha pubblicato un testo intitolato La morte non esiste, la mia vita oltre i confini della vita che pare proprio una sorta di confessione dietro quello che è stato”.

Ma la narrazione si condisce di ulteriori dettagli: secondo alcune testimonianze Pippo Franco sarebbe morto ben due volte. Secondo il racconto di un utente fatto su Instagram immortalato da alcuni screenshot, Franco in due occasioni distinte si sarebbe dimostrato completamente diverso.

Pippo Franco, quindi, sarebbe entrato in un ristorante e avrebbe affermato adirato di essere vegetariano ma qualche anno dopo nello stesso ristorante si sarebbe comportato in maniera completamente diversa, molto più gentile e buono ma soprattutto non vegetariano.

Chissà se effettivamente questa vicenda assurda può avere un fondo di verità o se è un’altra teoria folle alimentata dallo strano mondo del web.