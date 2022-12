Amadeus: sta succedendo qualcosa proprio prima Sanremo 2023. Le notizie corrono veloci

Il ben noto conduttore ha ricevuto altre due liete notizie dalla Rai, che gli permetterà di incrementare la lista delle trasmissioni da presentare prima del grande evento atteso da tutti del 2023.

Senza ombra di dubbio, Amadeus è uno dei conduttori della Rai più amati di sempre, e la stessa azienda televisiva scommette sempre su questo cavallo vincente, concedendogli il prestigio di condurre diversi programmi tv.

Infatti, oltre che poterlo vedere nei panni da conduttore del preserale di Rai1, ovvero I soliti Ignoti, programma che è ricominciato dopo lo stop a causa dei Mondiali in Qatar, lo rivedremo molto prima del consueto appuntamento al teatro dell’Ariston.

Piano piano si stanno scoprendo sempre di più i punti salienti della nuova edizione del festival della canzone italiana, dai concorrenti alle co-conduttrici che si daranno il cambio a fianco ad Amadeus nelle cinque serate prestabilite. Ma prima di prendere posto a teatro, scopriamo in quali occasioni possiamo godere della sua spiccata bravura lavorativa.

Dunque, nell’attesa di guardare (e cantare) il festival di Sanremo, la Rai ha comunicato che il famoso presentatore avrà ben altri due impegni prima della fatidica competizione canora.

Il primo avrà luogo il 18 dicembre, quando Amadeus condurrà una puntata speciale de I soliti Ignoti, questa volta in prima serata su Rai1, per continuare e concludere la maratona Telethon che Carlo Conti ha iniziato lo scorso 11 dicembre con una puntata del suo famoso programma tv, ovvero Tale e Quale Show, che per l’occasione si è vestito di rosso ed è diventato Natale e Quale Show, uno special tutto all’insegna del Natale e delle sue più celebri canzoni.

Ma, ovviamente, non è finita qua. Infatti, abbiamo parlato di due appuntamenti che vedranno Amadeus come timoniere al comando. Il secondo appuntamento, dunque, riguarda l’ultimo dell’anno. Come di consueto, l’amato presentatore, il 31 dicembre, condurrà L’anno che Verrà, un programma in prima serata, in onda su Rai1, che ci accompagnerà verso il nuovo anno con musiche e balli tipici della serata più lunga di tutte. In questo modo, con la compagnia del celeberrimo Amadeus, inizieremo il 2023.

Dopo questa immensa festa per accogliere il nuovo anno (sperando sempre che sia migliore di quello vecchio), Amadeus andrà in contro alle tante agognate cinque serate che si svolgeranno al teatro dell’Ariston, per dare inizio alla settantatreesima edizione del festival della canzone italiana.

Insomma, tra il suo ordinario appuntamento preserale, la oramai presentazione del festival di Sanremo e i due programmi in più, inaspettati ma molto graditi, il pubblico italiano farà il pieno del suo conduttore più amato di sempre. Perciò, mettevi comodi e godetevi la vostra televisione preferita.