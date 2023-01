I conti nascosti di Maurizio Costanzo | La cifra è incredibile: anche Maria De Filippi non può crederci

Maurizio Costanzo è uno dei più importanti personaggi dello spettacolo italiano. Autore, conduttore, scrittore, Costanzo è di certo un pilastro della nostra televisione. Ma siete a conoscenza di quanto guadagna? Insieme alla De Filippi formano una coppia tra le più ricche nello spettacolo italiano.

Maurizio Costanzo è considerato come il re della televisione grazie alla conduzione di programmi di successo anche molto longevi come il Maurizio Costanzo Show. L’uomo è anche autore e scrittore dimostrando ancora adesso dopo così tanti anni di carriera la sua poliedricità nell’arte.

Costanzo ha iniziato la sua carriera con la radio poi passando al timone i show come Finalmente Domenica, Bontà loro, Buona Domenica per tantissimi anni, dall’85 ad intermittenza fino al 2006.

L’uomo ha collaborato con Tv sorrisi e canzoni e Grazia oltre aver composto la famosissima canzone “Se telefonando” di Mina diventato poi un brano cult della musica italiana. A Mediaset porta il format dell’Intervista all’interno del quale invita ospiti vip che si raccontano mettendosi a nudo come mai prima.

D’altronde è proprio questa la capacità di Maurizio Costanzo ossia di mettere a proprio agio i personaggi famosi, come avviene anche nel Maurizio Costanzo Show, cosicché possano confidarsi e cimentarsi in diverse attività. Proprio per la sua lunghissima carriera e per aver scritto e prodotto delle trasmissioni tra le più famose del piccolo schermo, Costanzo potrebbe essere molto ricco.

Insieme a sua moglie Maria De Filippi costituiscono una coppia formidabile con sicuramente un grandissimo introito.

I guadagni di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Per capire il reale fatturato e guadagno di Maurizio Costanzo è necessario fare un’operazione certosina di analisi di tutte le sue attività. Nonostante, infatti, la non più giovane età Maurizio Costanzo continua in tutti i suoi impegni lavorativi, dalla radio alla televisione fino all’attività di giornalista e scrittore.

Inoltre, è importante tenere d’occhio anche la sua azienda di produzione televisiva, Fascino, messa in piedi insieme a sua moglie Maria. All’interno della Fascino, infatti, rientrano tutte le trasmissioni della De Filippi come Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e C’è posta per te tra le altre.

Tutti show che hanno un grosso seguito di pubblico e che quindi fanno guadagnare moltissimo all coppia power. Secondo alcune fonti, quindi, la Fascino fatturerebbe 70 milioni di euro e pertanto la De Filippi guadagnerebbe quasi 10 milioni euro l’anno. Si tratta di cifre davvero incredibili sicuramente meritate tenendo conto che i due lavorano sempre e continuano a macinare moltissimi successi.