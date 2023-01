Pazzesco Wilma Goich | Prima del delicato intervento chirurgico era un’altra persona – FOTO INCREDIBILI

La ben nota cantante italiana ha visto molte primavere, ma ricorrere ai ritocchini estetici non sempre aiuta a spianare le rughe del tempo. Wilma Goich si è distrutta il volto per combattere i segni del tempo.

Wilma Goich è una famosa cantante italiana che, negli ultimi tempi, era caduta nell’oblio della dimenticanza, ma, per fortuna, la partecipazione al Grande Fratello VIP ha permesso ai meno giovani di ricordarla e ai più giovani di scoprirla.

Gli esordi

Era il 1965 quando, a soli vent’anni, Wilma Goich arriva al nono posto del Festival di Sanremo con la canzone Le colline sono in fiore. Questo brano è diventato uno dei suoi pezzi più famosi in Italia e, persino, all’estero, come la canzone scritta da Luigi Tenco, ovvero Se stasera sono qui.

In quello stesso periodo, la Goich si fidanza con Teo Teocoli ma la loro relazione ha vita breve. Infatti, nel 1967 Wilma si sposa con Edoardo Vianello e nel 1970 nasce la figlia Susanna, unica prole della Goich. Nel 1971 la coppia diventa un sodalizio artistico, facendosi chiamare I Vianella.

Purtroppo, però, né il matrimonio né il sodalizio durano molto tempo. Infatti, il primo finisce nel 1978, a causa dei troppi tradimenti del marito (stando alle parole di lei) e il secondo termina nel 1981, quando entrambi decidono di proseguire le loro rispettive carriere come solisti. Tuttavia, entrambi, ma soprattutto Wilma, finiscono per vivere delle loro glorie del passato.

La Réunion dei Vianella

Dopo più di trent’anni lontano l’uno dall’altra, Wilma e Edoardo ritornano a duettare insieme, pubblicando, nel 2014, l’album intitolato C’eravamo tanto amati. Nel 2018 esce il quinto ed ultimo disco da solista della Goich, dal titolo È tutto bellissimo. Una positività che poco tempo dopo è destinata a svanire.

Infatti, due anni dopo, più precisamente il 7 aprile 2020, la sua unica e adorata figlia Susanna Vianello viene a mancare a causa di un tumore ad un polmone scoperto quando era al quarto stadio. Un duro colpo per la Goich che, tuttora, non è riuscita ancora a digerire del tutto.

La Goich del passato

Il pubblico ricorderà sempre Wilma Goich con un determinato aspetto e look, ovvero quello degli anni ’60: caschetto castano, che man mano diventa sempre più chiaro fino a diventare biondo, frangetta, uno splendido sorriso e la bellezza semplice e pulita tipo “donna della porta accanto”, un genere di beltà sempre molto apprezzata nel Bel Paese.

La Goich del presente

Ovviamente, il tempo passa per tutti ed anche Wilma Goich risente degli anni che si susseguono, caratterizzati da diversi dispiaceri: dalla fine del suo matrimonio alla morte della sua unica figlia.

Tuttavia, il viso della Goich ha subito un cambiamento sbalorditivo in questi ultimi anni, facendo intendere che è ricorsa alle mani di un chirurgo. Più precisamente, Wilma è intervenuta su occhi e labbra,

rendendo i primi come se fossero due linee rette, forse per sollevare le guance contro la gravità (missione, però, fallita), mentre alle labbra è toccato il solito filler che le rende come se fossero due canotti. I ritocchini estetici hanno stravolto il viso di Wilma Goich, portando il pubblico a domandarsi che fine abbia fatto la cantante che si ricordano.