Alba Parietti, confessione privata e piccantissima: “Ho perso 7 chili” | Sgancia la bomba osè

La ben nota Alba Parietti fa parlare di sé per le sue rivelazioni “hot” riguardo al suo stile di vita. Scopriamo i segreti piccanti della showgirl.

Il pubblico italiano conosce Alba Parietti non solo per il suo talento da showgirl, ma anche, e soprattutto, per il suo carattere aperto e la sua sincerità. Se la Parietti ha qualcosa da dire, lo fa senza troppi giri di parole e senza peli sulla lingua. Alba è molto spontanea e schietta, anche quando racconta della sua vita a telecamere spente.

La vita professionale

Gli ultimi programmi a cui la Parietti ha preso parte sono stati Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai1, e Tale e Quale Show, presentato da Carlo Conti e in onda sempre su Rai1. Adesso, Alba si sta preparando per la conduzione di una sua nuova trasmissione, dal titolo Non sono una signora, che andrà in onda quest’anno su Rai2. Nel frattempo, la showgirl è al centro di molti scoop che la riguardano, soprattutto nell’ambito sessuale.

La vita privata

Alba ha passato nove anni della sua vita con l’attore e cantante Franco Oppini, una storia d’amore durata dal 1981 al 1990. Tuttavia, la sua passione non si spegna mai e, infatti, negli ultimi anni ha ritrovato l’amore grazie ad un altro uomo.

Stiamo parlando di Fabio Adami, manager della Poste Italiane. Alba ha raccontato che è stato un colpo di fulmine: dal momento che Fabio l’ha aiutata a posare a terra la valigia mentre scendeva dal treno, la Parietti e Adami si sono innamorati follemente. La coppia vive una relazione molto affiatata e passionale, come dimostrano le foto pubblicate sui vari social media e come la stessa Parietti ha confessato durante un’intervista.

Il segreto hot di Alba Parietti

Nell’intervista, Alba Parietti fa molte confessioni a sfondo sessuale riguardo alla sua vita privata. Infatti, è stata lei stessa a svelare qualche suo piccolo segreto piccante, raccontando: “Faccio l’amore più spesso. Abbiamo perso 7 kili… “

Ecco spiegato il motivo per il quale Alba appariva più in forma e snella negli ultimi tempi. Molti suoi fan si stavano chiedendo che tipo di dieta stesse seguendo la showgirl. A quanto pare, però, nessuna dieta particolare e nessun miracoloso rimedio di un nutrizionista luminare sono alla base della sua forma fisica smagliante. Semplicemente, Alba Parietti ha perso diversi chili facendo l’amore con il suo Fabio.

In effetti, non è la prima volta che si sente dire che l’attività sessuale aiuta a mantenersi in forma. Molti personal trainer, infatti, sostengono quest’idea. Perché non dovrebbe essere vero? D’altronde, si parla sempre di attività fisica.