“Ti querelo!” Francesco Oppini contro sua madre Alba Parietti. Situazione al limite

È da non crederci, il figlio contro la madre, Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti appunto, si scontra proprio con lei e le dice: “Ti querelerò”. Ma cosa è success? Tutto si è scatenato a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Ma quali sono stati i motivi? Ecco tutto quello che sappiamo.

Lo “scontro” tra Francesco Oppini e sua madre Alba Parietti si è verificato nel corso del programma condotto da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, prime time del pomeriggio di Rai Uno, Alba Parietti era ospite con suo figlio, appunto, che la showgirl e opinionista ha avuto con Franco Oppini. Tra madre e figlio si sarebbe svolto una sorta di siparietto.

Stiamo parlando della puntata dello scorso 6 dicembre quando durante l’ospitata tra i due ci sono state delle frecciatine e durante l’intervista si sono molto divertiti e hanno fatto divertire il pubblico. Anche la conduttrice si è fatta coinvolgere dal divertente battibecco tra madre e figlio.

Proprio nel corso di questa conversazione con Serena Bortone, Alba Parietti ha potuto approfittare della situazione per sfogarsi. La showgirl ha sbottato, dicendo: “Una settimana fa c’è stato un titolo che mi ha amareggiato, che mi ha fatto estremamente male perché ho pensato a quanto male poteva fare alla persona con cui stavo che si trovava nell’occhio del ciclone senza volerlo”.

Con queste parole l’opinionista ha voluto fare riferimento ad alcuni articoli usciti su di lei e che non ha per niente apprezzato. Dopodiché Alba Parietti ha preferito non essere più precisa e quindi non ha voluto fare riferimenti a questo o a quel rotocalco, ma la persona di cui stava parlando era Fabio Adami, il suo attuale compagno.

Alba Parietti e suo figlio

La Parietti ha conosciuto il suo compagno sul treno Milano-Roma e di questa storia la showgirl ha detto: “Cercavo una persona con cui essere finalmente felice, una persona perbene, una persona seria. L’errore che a volte faccio, purtroppo, è di non trattenere la gioia e d fidarmi dell’idea che a tutto possa far piacere che io sia innamorata e felice”.

A breve Alba Parietti sarà alla conduzione di una nuova trasmissione di cui ha voluto raccontare alcuni dettagli alla conduttrice Serena Bortone e che si chiamerà: ‘Non sono una signora’. “Ci sono ben 20 personaggi famosi, tra calciatori, cantanti, opinionisti ed influencer che interpretano una drag queen. È leggero e divertente e non vedo l’ora che vada in onda perché cadranno gli stereotipi”.

Ma come abbiamo detto nel corso dell’intervista si è parlato di molte cose e tra queste anche quando ha partorito suo figlio Francesco: “Quando lui è nato, sembrava una banana! Era di una bruttezza rara, aveva un ciuffo di capelli davanti poi è migliorato”. Su questa dichiarazione Francesco ha voluto replicare dicendo: “Ti querelerò nel pomeriggio. Non puoi dire queste cose in diretta su Rai 1, è body shaming!”.