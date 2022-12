Adriano Celentano e quella storia con Ornella Muti: dopo anni viene fuori tutta la verità 

Adriano Celentano e la diva del cinema anni 70/80 Ornella Muti avevano una chimica pazzesca sul grande schermo, ma il loro rapporto si è limitato solo al cinema o c’era qualcosa di più? Sembra che il magnetismo di questa coppia indiscussa non sia rimasto sullo schermo ma che tra loro ci sia stato qualcosa anche al di fuori del lavoro. Ma cosa accadde esattamente? Ecco tutta la verità.

Ornella Muti e Adriano Celentano erano tra le icone per eccellenza del cinema italiano anni Ottanta ma soprattutto erano due sex symbol e una grande coppia del grande schermo.

Lei è sempre stata una delle attrici più amate dagli italiani, tra le più seguite e anche una delle più brave. Nel corso della sua prolifica carriera ha vinto molti premi tra i quali la Targa d’oro ai David di Donatello, il Ciak d’oro speciale (2018), tre Globi D’Oro, e due Nastri d’argento come migliore attrice protagonista.

Ha ricevuto, inoltre tre candidature come migliore attrice protagonista ai David di Donatello e una come migliore attrice agli European Film Awards nel 1988. Ornella Muti ha lavorato con i più grandi registi internazionali interpretando diversi generi, fra i registi che ha incontrato lungo il percorso ricordiamo Mario Monicelli, Francesco Nuti, Paolo Virzì e Woody Allen.

L’attrice ha, inoltre, esordito a quattordici anni per Damiano Damiani come protagonista del suo film La moglie più bella, ispirato alla vicenda di Franca Viola, di Alcamo in Sicilia, a prima donna a rifiutare un matrimonio riparatore. Si trattò di un esordio fortunato che le fruttò diversi ruoli in seguito, sia in Italia che all’estero e in fotoromanzi, nei quali è accreditata come Francesca Rivelli, insieme con la sorella.

Adriano Celentano è tra i cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana e negli ultimi decenni del Novecento la sua musica e i programmi Tv sono diventati iconici, pagine dello spettacolo che resteranno nella storia.

Negli ultimi anni Adriano Celentano è stato al centro dell’attenzione mediatica per essere stato protagonista di un programma autoreferenziale da lui ideato e trasmesso su canale 5: Adrian, dove all’inizio di ogni puntata veniva trasmesso un episodio dell’omonima serie animata, seguiva la partecipazione di ospiti in studio.

Prima di questo clamoroso flop a seguito del quale il “molleggiato” non è più intervenuto in alcun programma televisivo, lo abbiamo visto solo in sketch riproposti dalle teche rai e nella trasmissione di film di cui era protagonista.

La sua musica ha sicuramente fatto storia e ha anche cambiato il modo di fare rock in Italia, per non parlare di alcuni programmi di successo come Rockpolitik, l’ultimo programma degno di nota da lui condotto.

Tra i suoi più grandi successi, quelli che cantiamo ancora oggi ricordiamo 24000 baci, Stai lontana da me, Azzurro, Prego grazie scusi, Acqua e sale e Il ragazzo della via gluck.

Con due carriere così brillanti e il fascino che li ha sempre contraddistinti i due non potevano non avere delle affinità e a quanto pare tra Adriano Celentano e Ornella Muti ci sarebbe stato un flirt quando hanno lavorato insieme. Ecco cosa accadde.

La vera storia di quel flirt

In quegli anni Celentano era famoso per il suo essere donnaiolo e molte donne cadevano ai suoi piedi per il suo fascino ma di certo anche per la sua voce. Nel caso di questa storia sono stati entrambi a cadere l’uno ai piedi dell’altra. Ma forse non sapete che Celentano non era il solo a essere sposato.

Ornella Muti, infatti, era sposata con Federico Facchinetti e Celentano, ovviamente, con Claudia Mori. Malgrado ciò entrambi confermarono la liaison sentimentale avuta all’epoca. Ornella Muti ha puntualizzato che quello è stato l’unico flirt che abbia mai avuto fuori dal matrimonio. Adriano Celentano era, invece, pensate, in crisi con la Mori e si lasciò andare alla tentazione.

L’attrazione tra i due era evidente ma l’apice della storia si è raggiunta durante le riprese di Innamorato pazzo, del 1981. La storia durò un po’ di tempo ma incredibilmente non trapelò nulla, furono molto bravi a tenerla nascosta, neppure sul set se ne accorse nessuno.

Per altro nessuno era a conoscenza della crisi matrimoniale tra il molleggiato e sua moglie, Claudia Mori.

Ornella Muti infatti non ha molto apprezzato la rivelazione di Adriano Celentano alla stampa e lei ha, infatti, confermato solo dopo che è stato lui a parlare.