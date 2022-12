Dana Saber nella bufera: “Di lavoro fa la…”, rivelazioni sconcertanti sulla vippona. Caos al GF VIP

Emerge la verità su Dana Saber che getta nel caos l’intera casa del Grande Fratello VIP: la modella non sta andando molto d’accordo con gli altri inquilini della casa, ma oltre a ciò un retroscena sulla sua vita personale ha creato uno scandalo non da poco.

Di recente si è scoperto che lavoro fa Dana Saber oltre a quello di modella, ed è scoppiato il caos. Lo scandalo che ha colpito la nuova concorrente del Grande Fratello VIP ha già fatto il giro del web e sta facendo discutere gli utenti, tra chi prende le sue difese e chi invece l’accusa.

È appena entrata nella casa del Grande Fratello VIP e ha già fatto parlare di sé più volte. Dana Saber ha attirato le attenzioni su di sé fin da subito e ora tutti parlano di lei, sia dentro la casa che fuori. La modella ha anche raccontato un aneddoto su Antonino Spinalbese, quando il parrucchiere era agli inizi della sua carriera.

Dana Saber, ecco cosa fa di lavoro

“Torniamo indietro di 6-7 anni, un pomeriggio piovoso, muovevi i tuoi primi passi come hair stylist. Tra le donne a cui avevi tagliato i capelli ce ne era una talmente bella che l’hai fermata e gli hai chiesto di aspettarti a fine turno. Sei andato con lei e gliela hai avvolta intorno al collo” ha raccontato, parlando all’ex di Belen.

Spinalbese ha negato quell’incontro e ha soprasseduto alle sue parole, accompagnandola dentro la casa. Nelle ultime settimane, insieme a lei, sono entrati anche Andrea Maestrelli, Nicole Murgia e Davide Donadei. Il suo ingresso è già stato causa di numerose discussioni nella casa.

Ma di lei si parla anche fuori e negli ultimi giorni sono emersi degli screenshot che la incastrano. Amedeo Venza ha condiviso le informazioni specificando che gli sono stati inviati e che lui si dissocia in qualsiasi modo dall’accaduto. Venza ha deciso di non prendere posizione perché si tratta di una questione molto delicata.

Gli screenshot infatti raccontano che la Saber di lavoro faccia la escort. Venza ha specificato che quel materiale glielo hanno inviato persone non ancora identificate e che per il momento non vuole né confermare né smentire la notizia. Dovrà essere la donna, semmai, a spiegare la situazione.

Nelle chat si leggono degli scambi tra lei e potenziali clienti che chiedono appuntamenti per “prestazioni” in cambio di soldi. La modella non ha ancora commentato la notizia e non si sa nemmeno se le siano arrivate queste voci. Dentro la casa i contatti con l’esterno sono al minimo, ma sicuramente Signorini tirerà fuori l’argomento nella prossima puntata.