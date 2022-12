Alfonso Signorini, clamorosa gaffe al GF Vip, “Ma cosa ho detto?” | lui non si accorge di niente

Clamorosa gaffe di Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip. Lo sbaglio ha fatto divertire il pubblico, soprattutto perché il conduttore continuavano ad accorgersi di aver errato. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini torna al centro dell’attenzione mediatica per via di una gaffe fatta durante la registrazione del Gf Vip.

Durante la puntata in cui è avvenuta la gaffe, c’è stato il ritorno di Pamela Prati che ha il dente avvelenato nei confronti della coppia di amiche Patrizia Rossetti e Wilma Goich.

Signorini ha dovuto tenere le redini di uno scontro scoppiettante, soprattutto da parte di Pamela che ha sentito tutto ciò che Patrizia e Wilma hanno detto su di lei e non era affatto contenta di quanto affermato.

“Dopo che Pamela lunedì scorso le ha riprese, Patrizia e Wilma gliene hanno dette di tutti i colori…So che Pamela non vorrà fargliela passare liscia…”, aveva anticipato prima della diretta.

Parlando di nomination, invece, il conduttore ha voluto ricordare ai telespettatori i nomi dei candidati all’eliminazione: “Ci sono Luciana, Micol e Patrizia…”.

Qui la gaffe inaspettata che ha davvero fatto divertire il pubblico, scoppiato in una contagiosa risata. Ebbene sì, perché in questa edizione del Grande Fratello Vip non ha alloggiato nessuna Luciana, ma un Luciano Punzo.

Quello che ha fatto divertire di più il pubblico è che il conduttore del Grande Fratello ha proseguito nel suo racconto, senza accorgersi dello sbaglio. Travolto dalle risate del pubblico si è chiesto: “Ma cosa ho detto? Ditemi cosa ho detto”.

La scenetta dimostra che Alfonso Signorini non si era nemmeno reso conto del suo sbaglio e per questo si è chiesto più volte perché il pubblico ridesse di lui, esortando quelli in sala a fornirgli maggiori informazioni.

Solo dopo un po’ di tempo alcuni concorrenti del reality presenti in studio – perché eliminati dalla casa – gli hanno spiegato cosa stesse accadendo.“Hai detto Luciana invece di Luciano“.

Così Signorini – conscio del suo sbaglio – ha voluto fare chiarezza, ripetendo che il concorrente in nomination è Luciano Punzo. “Luciano, Luciano…Per carità…Non sia mai…Luciano, Patrizia e Micol al televoto…”.

Effettivamente, questo sbaglio avrebbe potuto creare problemi anche a livello di televoto visto che, secondo quanto detto dal conduttore, c’era una Luciana a rischio eliminazione.

Al fine di evitare l’imbarazzo creatosi per via della gaffe il pubblico ha sostenuto il conduttore intonando dei cori divertenti.