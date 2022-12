Marco Liorni, l’incidente è drammatico: “Tutto è cambiato per sempre” | Situazione spaventosa

Marco Liorni parla per la prima volta di un episodio personale che gli ha cambiato la vita per sempre. Il terribile incidente l’ha segnato nel profondo e finalmente si è sentito di parlarne in un’intervista molto intima e personale.

Marco Liorni per la prima volta si confida, raccontando l’incidente che ha segnato per sempre la sua vita. Il terribile episodio lo vede fortemente coinvolto e, nonostante riguardi il passato, ha ancora grandi effetti sul presente.

Il settimanale TV Sorrisi e Canzoni ha raccolto la testimonianza del presentatore, che si è lasciato andare a dolorosi ricordi del passato. Il conduttore televisivo ha ricordato quel terribile incidente stradale che lo costrinse a passare mesi in ospedale, motivo per cui era sparito dalle scene.

Siamo abituati a vederlo sorridente mentre conduce i suoi programmi su Rai1: è stato a lungo il conduttore fisso di Reazione a catena, il quiz pre-serale amatissimo dai telespettatori Rai.

Il terribile incidente che la visto coinvolto, però, lo ha costretto in casa, motivo per cui non è comparso in Tv per davvero molto tempo. A raccontarlo è proprio lui, facendo un tuffo nel passato: era l’estate del 1982.

Subito dopo la vittoria dei mondiali il conduttore si trovava in giro per la sua città in motorino e proprio sul mezzo a due ruote è successo il terribile incidente che l’ha costretto in ospedale per mesi.

L’episodio era talmente grave che gli Liorni ha dovuto abbandonare la sua carriera televisiva, lasciando il posto ad altri conduttori che hanno preso in mano le redini dei suoi programmi.

Nonostante sia stata un’esperienza traumatica, quell’incidente ha segnato una svolta nella sua vita ed è stato anche di insegnamento.

Nell’intervista, infatti, lo stesso Marco Liorni ammette come un tempo era abituato ad arrabbiarsi di più per le cose, mentre dopo il terribile scontro ha imparato ad essere più paziente e comprensivo. Durante quegli attimi di paura, il conduttore ha capito quanto vale la vita e quali siano le cose futili da farsi scivolare addosso.

Ma questo non è stato l’unico intoppo nella sua carriera: dopo la partecipazione al GrandeFratello, infatti, è stato intrappolato per lungo tempo nel ruolo di gieffinino.

Per questo motivo gli Liorni ha fatto fatica a trovare altri panni da vestire e per quattro anni non ho più lavorato in Tv, proprio dove tutto era iniziato. La sua carriera ripartì con la registrazione di Perfetti innamorati e da quel momento non si è più fermata.