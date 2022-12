Il marito di Orietta Berti, Osvaldo Paternili le ruba la scena: è migliore di lei. Da non credere!!

La ben nota cantante italiana ha svelato tutti i retroscena della sua vita. O quasi. Infatti, non conosciamo molto bene il marito Osvaldo che, però, è famosissimo. Indaghiamo più a fondo.

Orietta Berti è una delle cantanti italiane più famose e amate di tutte. Le sue canzoni sono state in grado di emozionare generazioni diverse del Bel Paese e il suo talento le ha fatto ottenere il grande successo che ha oggi e che, senza alcun dubbio, merita. La Berti è stata molte volte sul palco del teatro dell’Ariston in occasione del festival di Sanremo, senza mai esserne delusa. Lei e la musica sono una cosa sola e Orietta cerca sempre di migliore il mondo musicale. Ovviamente, senza mai fallire.

Anche i cantanti più giovani hanno scelto la Berti per collaborare insieme, in modo tale da mixare vecchia e nuova scuola e creare brani orecchiabili e grandiosi. Ad esempio, nell’estate 2021, Orietta Berti ha collaborato con altri due grandi artisti, ovvero Achille Lauro e Fedez, in un brano che è stato il tormentone di quella stagione estiva, ovvero Mille.

Questa canzone ha riscosso un successo stratosferico e ha fatto ballare e cantare tutta Italia per mesi interi. Ancora oggi, anche se passato un anno e mezzo, Mille è molto apprezzata.

Orietta è stata anche coach nel famoso programma musicale della Rai The Voice Senior, dove ha trasmesso tutta la sua energia e tutto il suo talento ai vari concorrenti ufficiali della trasmissione. Dunque, la Berti è molto aperta con i suoi fan, permette loro di entrare nella sua vita pubblica ma anche privata, raccontandosi senza troppi problemi. Tuttavia, esiste un elemento della sua vita che è stato poco dettagliato: l’amato marito Osvaldo. Di lui, si sa poco e niente.

Il suo adorato coniuge si chiama Osvaldo Paternili e il loro amore è nato in modo del tutto genuino e “all’antica”. Si sono conosciuti alla Sagra di Montecchio Emilia nel 1964 e da quel momento non si sono più lasciati. Nel 1967 si sono sposano e sono circa 54 anni che la loro relazione amorosa continua a vivere.

Anzi, migliora giorno dopo giorno. Molto tempo fa, quando era un giovane uomo, Osvaldo era un grande campione di rally. Purtroppo, però, si è visto costretto ad abbandonare questa sua passione perché è uno sport troppo pericoloso.

Quindi, ha deciso di stare ancora più vicino alla sua adorata moglie e così è diventato il suo autista personale ed anche suo manager. La coppia ha messo su famiglia negli anni, avendo avuto due figli: Omar e Otis.

Ma le gioie non sono finite e, infatti, Orietta e Osvaldo sono diventati, da qualche tempo, anche nonni di una bellissima nipotina di nome Olga. Insomma, un’intera famiglia che continua a seguire a regola della “O” anche nelle nuove generazioni. Che questo sia di buon auspicio per una vita felice e piena d’amore?